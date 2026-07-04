Selfies mit Fans! Kapverdier feiert im Fan-Block

Emotion pur, Ausnahmezustand pur, Wahnsinn pur – mit seinen Kapverdiern als Außenseiter beinahe biblischen Ausmaßes ins WM-Sechzehntelfinale gegen Weltmeister Argentinien gegangen, hat Sidny Lopes Cabral nicht nur mit seinem zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 in der Verlängerung für große Augen und offene Münder gesorgt, auch sein Jubel ist ein ganz besonderer gewesen …
Was passiert war: Nachdem die Afrikaner bereits in der regulären Spielzeit einen 0:1-Rückstand ausgeglichen hatten und in die Verlängerung gekommen waren, schien der große Kampf nach der neuerlichen Argentinien-Führung durch Lisandro Martínez in Minute 92 doch einem bitteren Ende entgegenzugehen.
Veritables Traumtor
Doch wie zuvor gaben sich die „Blauen Haie“ nicht auf und nachdem sie einige Minuten lang kaum mehr ins gegnerische Spielfeld-Drittel gekommen waren, bissen sie erneut zu – und das sogar mit einem veritablen Traumtor. Sidny bekam links außen in Strafraum-Nähe ein wenig zu viel Platz, drängte nach innen, legte sich den Ball auf den rechten Fuß und zog aus rund 15 Metern unhaltbar ins rechte Kreuzeck des „Albiceleste“-Kastens ab.
Fotos und Selfies auf der Tribüne
Danach gab’s kein Halten mehr, dem 23-jährigen Verteidiger von Benfica Lissabon war direkt anzusehen, dass er gar nicht wusste, wo er mit seiner Fassungslosigkeit und Freude hinsollte. Die beste Lösung schien ihm der Block mit den Fans von Kap Verde, wohin er völlig losgelöst losstürmte, und eine gefühlte Ewigkeit feierte, sich dabei sogar geduldig für Selfies hergab. Besonders wichtig war ihm dabei natürlich seine Frau Jayley, die bekam eine besonders innige Umarmung vom Zaubertorschützen …
Stark von Schiedsrichter Drew Fischer: Sich offenbar der Ausnahmesituation der Underdog-Mannschaft bewusst, zeigte er Sidny keine Gelbe Karte für seinen überschwänglichen Tor-Jubel …
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