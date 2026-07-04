Selfies mit Fans! Kapverdier feiert im Fan-Block

Fotos und Selfies auf der Tribüne

Danach gab’s kein Halten mehr, dem 23-jährigen Verteidiger von Benfica Lissabon war direkt anzusehen, dass er gar nicht wusste, wo er mit seiner Fassungslosigkeit und Freude hinsollte. Die beste Lösung schien ihm der Block mit den Fans von Kap Verde, wohin er völlig losgelöst losstürmte, und eine gefühlte Ewigkeit feierte, sich dabei sogar geduldig für Selfies hergab. Besonders wichtig war ihm dabei natürlich seine Frau Jayley, die bekam eine besonders innige Umarmung vom Zaubertorschützen …