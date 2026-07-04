„Finde es ironisch“: Vasseur kontert Wolff-Vorwurf

Dass Toto Wolff Ferrari in Spielberg öffentlich vorgeworfen hatte, die Budgetgrenze für Updates zu überschreiten, schmeckt Fred Vasseur ganz und gar nicht. „Ich finde es ironisch, dass das von Toto und Mercedes kommt“, konterte der Teamchef der Scuderia nun in Silverstone.
Im Rahmen des Österreich-GPs hatte Wolff angesichts der neuen Teile von Ferrari angedeutet, dem Team müsse doch langsam das Upgrade-Budget innerhalb des erlaubten Kostendeckels ausgehen.
„Man muss sich mal beruhigen“
Auf die Aussagen des Wieners angesprochen, konterte Vasseur in Silverstone nun: „Wenn Mercedes oder Red Bull entwickeln, sind sie Genies. Wenn wir entwickeln, dann betrügen wir. Man muss sich mal beruhigen. Wir haben nicht mehr Teile gebracht als Red Bull oder andere.“ Eine Aussprache habe es zwischen den beiden eigentlich befreundeten Teamchefs bislang noch nicht gegeben, so der Franzose.
Während sich Vasseur mit Vorwürfen um das Budget herumschlagen muss, hat er zumindest sportlich Grund zur Freude. Schützling Lewis Hamilton raste am Freitag zur Poleposition im Sprint von Silverstone ...
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