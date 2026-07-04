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Ferrari-Chef irritiert

„Finde es ironisch“: Vasseur kontert Wolff-Vorwurf

Formel 1
04.07.2026 04:34
Fred Vasseur (l.) reagierte nun auf den Vorwurf von Toto Wolff (r.).
Fred Vasseur (l.) reagierte nun auf den Vorwurf von Toto Wolff (r.).(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/CLIVE ROSE)
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Von krone Sport

Dass Toto Wolff Ferrari in Spielberg öffentlich vorgeworfen hatte, die Budgetgrenze für Updates zu überschreiten, schmeckt Fred Vasseur ganz und gar nicht. „Ich finde es ironisch, dass das von Toto und Mercedes kommt“, konterte der Teamchef der Scuderia nun in Silverstone.

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Im Rahmen des Österreich-GPs hatte Wolff angesichts der neuen Teile von Ferrari angedeutet, dem Team müsse doch langsam das Upgrade-Budget innerhalb des erlaubten Kostendeckels ausgehen.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur(Bild: AFP/APA/Giuseppe CACACE)

„Man muss sich mal beruhigen“
Auf die Aussagen des Wieners angesprochen, konterte Vasseur in Silverstone nun: „Wenn Mercedes oder Red Bull entwickeln, sind sie Genies. Wenn wir entwickeln, dann betrügen wir. Man muss sich mal beruhigen. Wir haben nicht mehr Teile gebracht als Red Bull oder andere.“ Eine Aussprache habe es zwischen den beiden eigentlich befreundeten Teamchefs bislang noch nicht gegeben, so der Franzose.

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