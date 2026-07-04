„Finde es ironisch“: Vasseur kontert Wolff-Vorwurf

„Man muss sich mal beruhigen“

Auf die Aussagen des Wieners angesprochen, konterte Vasseur in Silverstone nun: „Wenn Mercedes oder Red Bull entwickeln, sind sie Genies. Wenn wir entwickeln, dann betrügen wir. Man muss sich mal beruhigen. Wir haben nicht mehr Teile gebracht als Red Bull oder andere.“ Eine Aussprache habe es zwischen den beiden eigentlich befreundeten Teamchefs bislang noch nicht gegeben, so der Franzose.