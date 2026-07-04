Keine Unwetter-Verlegung von Mexiko – England!

„Anstoßzeit nach FIFA-Kehrtwende unverändert“, schrieb die BBC. Der Sender Sky News sowie das Portal „The Athletic“ schickten zu der Entwicklung eine Eilmeldung. Sollte es dabei bleiben, hätte es am Freitag viel Aufregung um nichts gegeben. Eine Vorverlegung hätte auch Einfluss auf die Partie von Rekordweltmeister Brasilien gegen Norwegen gehabt, die um 22 Uhr MESZ in New York angepfiffen werden soll.