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Keine Unwetter-Verlegung von Mexiko – England!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
04.07.2026 02:18
Das Achtelfinal-Duell zwischen Mexiko und England findet wie geplant am Montag um 2 Uhr MESZ im ...
Das Achtelfinal-Duell zwischen Mexiko und England findet wie geplant am Montag um 2 Uhr MESZ im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt statt …(Bild: AFP/CARL DE SOUZA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das WM-Achtelfinal-Duell zwischen Co-Gastgeber Mexiko und England soll entgegen vorherigen Gerüchten wie ursprünglich geplant angepfiffen werden! Britische Medien berichteten am Abend, es bleibe bei der Anstoßzeit am Montag, 2 Uhr MESZ, im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt. Zuvor war über die Vorverlegung der Partie um bis zu sechs Stunden wegen der Sorge vor schweren Gewittern debattiert worden. Der Weltverband FIFA hatte diese Gespräche nicht bestätigt …

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Den mexikanischen und den englischen Verband trafen die Medienberichte über eine Verlegung unvorbereitet. Mexikos Trainer Javier Aguirre hatte von einem „Schlag in den Magen“ gesprochen, weil es maßgeblichen Einfluss auf seine geplanten Abläufe habe. Er sei nicht gefragt worden, sagte er dem mexikanischen Sender Radio Formula.

Mexikos Trainer Javier Aguirre
Mexikos Trainer Javier Aguirre(Bild: AP/Natacha Pisarenko)

„Anstoßzeit nach FIFA-Kehrtwende unverändert“, schrieb die BBC. Der Sender Sky News sowie das Portal „The Athletic“ schickten zu der Entwicklung eine Eilmeldung. Sollte es dabei bleiben, hätte es am Freitag viel Aufregung um nichts gegeben. Eine Vorverlegung hätte auch Einfluss auf die Partie von Rekordweltmeister Brasilien gegen Norwegen gehabt, die um 22 Uhr MESZ in New York angepfiffen werden soll.

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Wegen eines schweren Gewitters hatte zuletzt das Sechzehntelfinale der Mexikaner gegen Ecuador aus Sicherheitsgründen mit einer Stunde Verspätung begonnen. In der Nähe des Stadions war es zu Blitzeinschlägen gekommen. Gemäß dem FIFA-Regelwerk kann der Dachverband WM-Partien nach eigenem Ermessen absagen, verschieben oder an einen anderen Ort verlegen.

Bei Regen im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt
Bei Regen im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt(Bild: AP/Fernando Llano)

Immer wieder sorgen Gewitter und heftiger Regen in den Sommermonaten in Mexiko-Stadt für Überschwemmungen auf den Straßen. Hinzu kommt, dass die Metropole des WM-Mitgastgebers neben den 80.824 Zuschauern im Aztekenstadion wieder von großen Ansammlungen bei den Fan-Festen und auf den Straßen der Stadt ausgeht.

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England-Profis geben sich unbeeindruckt
„Das hat keinen Einfluss auf uns. Egal, zu welcher Uhrzeit wir spielen, wir werden bereit sein“, hatte Englands Mittelfeldspieler Morgan Rogers vor der Abreise nach Mexiko-Stadt betont. Auch sein Teamkollege Marcus Rashford zeigte sich unbeeindruckt von den Spekulationen. „Egal, was alles auf uns zukommt: Wir werden rausgehen, um das Spiel zu gewinnen“, sagte Rashford.

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