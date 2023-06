Dem Gletscher bei seinem langsamen Tod zusehen

„Ist ja gar nicht so kalt!“ - Benjamin traut sich als einziger der 21 Schülerinnen und Schüler des Ennser Gymnasiums in die beiden Eisseen unterhalb des Hallstätter Gletschers am Dachstein. Mehr als eine halbe Stunde Gehzeit von ihm entfernt: die mittlere Zunge des schon lange nicht mehr ewigen Eises. Vor etwa 60 Jahren lag sie noch beim See.