Findet die Airpower 2027 statt? „Noch alles offen“

Die Gerüchteküche um eine mögliche Absage der Flugschau in Zeltweg brodelt. Verteidigungsministerium und Landeshauptmann Kunasek kalmieren: Es sei noch alles offen, die Entscheidung soll im Herbst fallen.
Wieder einmal gibt es heftige Spekulationen um die Airpower, die größte Flugschau des Landes, in Zeltweg. Zuletzt fand das Event der Superlative im Jahr 2024 statt. Danach gab es eine Debatte, ob die nächste Airpower in zwei oder drei Jahren stattfinden soll.
Im September letzten Jahres hieß es dann seitens Verteidigungsministerium – gemeinsam mit Land Steiermark und Red Bull Veranstalter -, dass die nächste Flugschau 2027 über die Bühne gehen soll.
In den letzten Wochen haben sich die Gerüchte verdichtet, vor allem angesichts der angespannten Budgetlage und der kostspieligen Aufrüstung des Heeres, wonach die Rückkehr 2027 gehörig wackeln soll.
Gegenüber der „Krone“ räumt das Ministerium jetzt mit den Spekulationen auf: „Es werden noch einige Komponenten geprüft. Mit der finalen Entscheidung ist im Herbst zu rechnen, bis dahin sollten alle Planungsgrundlagen am Tisch liegen.“ Auch aus dem Büro von Landeshauptmann Mario Kunasek heißt es: Eine Absage für 2027 sei zur Zeit reine Spekulation. Und: „Wir hoffen natürlich sehr auf eine Umsetzung.“
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