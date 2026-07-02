Findet die Airpower 2027 statt? „Noch alles offen“

Gegenüber der „Krone“ räumt das Ministerium jetzt mit den Spekulationen auf: „Es werden noch einige Komponenten geprüft. Mit der finalen Entscheidung ist im Herbst zu rechnen, bis dahin sollten alle Planungsgrundlagen am Tisch liegen.“ Auch aus dem Büro von Landeshauptmann Mario Kunasek heißt es: Eine Absage für 2027 sei zur Zeit reine Spekulation. Und: „Wir hoffen natürlich sehr auf eine Umsetzung.“