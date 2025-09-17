Airpower findet erst 2027 wieder in Zeltweg statt

Das österreichische Bundesheer hat entschieden: Die nächste Airpower im steirischen Zeltweg wird plangemäß 2027 stattfinden. Die Flugshow wird vom Bundesheer, dem Land Steiermark und dem Partner „Red Bull“ gemeinsam veranstaltet.
Nun ist es fix: Die nächste Airpower wird nicht 2026, sondern 2027 stattfinden. „Nach einer Evaluierung der Kosten wurde die Entscheidung getroffen, die nächste Airpower 2027 zu organisieren. Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit der Pistensanierung am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg“, sagt der Kommandant der Luftstreitkräfte, Generalmajor Gerfried Promberger. Gespräche zwischen den Partnern haben bereits stattgefunden.
Wir nehmen die notwendigen Sanierungs- und Vorbereitungsarbeiten schnellstmöglich in Angriff.
Generalmajor Gerfried Promberger
Bild: Sepp Pail
Auch das Bundesheer müsse seinen Beitrag zur Budgetkonsolidierung leisten, heißt es, daher stünden alle Veranstaltungen und Werbemaßnahmen auf dem Prüfstand. Die Entscheidung, die Airpower erst 2027 wieder stattfinden zu lassen, sei eine von vielen Maßnahmen, um diesen Konsolidierungsbeitrag zu leisten, ohne bei Ausrüstung der Truppe oder anderen Beschaffungen sparen zu müssen. Das Bundesheer stehe – ebenso wie die Region und Red Bull – zur Fortführung dieser Veranstaltung.
Datum wird noch fixiert
Der Auftrag zur Organisation wurde nun bereits erteilt. „Wir nehmen die notwendigen Sanierungs- und Vorbereitungsarbeiten schnellstmöglich in Angriff, damit die Airpower 2027 wieder stattfinden kann“, sagt Promberger.
Nähere Details zum Veranstaltungsdatum 2027 sollen in den kommenden Monaten fixiert und bekanntgegeben werden.
Flugshow findet unregelmäßig statt
Die Airpower ist Europas größte Flugshow. Sie findet seit 2003 unregelmäßig, meistens im Zwei- oder Dreijahres -Rhythmus statt. Im September 2024 ging die letzte Flugshow über die Bühne, davor fanden in den Jahren 2022 und 2019 Veranstaltungen statt. 2024 kamen 250.000 Besucher, um Kampfjets und andere Flugzeuge live in Action zu sehen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.