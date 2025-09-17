Airpower findet erst 2027 wieder in Zeltweg statt

Datum wird noch fixiert

Der Auftrag zur Organisation wurde nun bereits erteilt. „Wir nehmen die notwendigen Sanierungs- und Vorbereitungsarbeiten schnellstmöglich in Angriff, damit die Airpower 2027 wieder stattfinden kann“, sagt Promberger.

Nähere Details zum Veranstaltungsdatum 2027 sollen in den kommenden Monaten fixiert und bekanntgegeben werden.