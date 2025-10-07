„Anfangs konnte ich mir zehn Handtücher leisten“

Thurn und Taxis waren erste Promi-Gäste

Bekanntlich gehen Promis in der Sonnbergstuben ein und aus. „Alles hat mit der Familie Thurn und Taxis begonnen. Sie hatten damals im Winter ein Haus in der Nähe gemietet. Gloria ging mit den kleinen Kindern Ski fahren, ihr Mann kam währenddessen samt Bodyguard und einem Flascherl Wein zu uns und wartete auf seine Frau und die Kinder. Sie kamen dann zum Mittagessen“, erinnert sich die Wirtin. Gloria sei sehr streng gewesen. „Die Kinder durften erst aufstehen, wenn sie alles aufgegessen haben. Deshalb habe ich ihnen immer eher weniger auf den Teller gepackt – und somit wollten sie immer zu uns zum Essen kommen“, schmunzelt sie.