„Anfangs konnte ich mir zehn Handtücher leisten“

„Meine Eltern waren Bergbauern, den Hof haben sie meinem Bruder übergeben. Ich bekam dafür ein Grundstück – ein ,ganz besonderes Platzerl’, wie mein Papa immer gesagt hat“, erzählt die 82-Jährige. Anfänglich war sie vom Grundstück nicht sonderlich überzeugt, „weil es relativ nass war“. Doch beim ersten Baggerstich war klar: „Nass war es nur an der Oberfläche, tief unter der Erde waren Felsen – das war das große Glück. Das war die Geburtsstunde der Sonnbergstuben.“
Nach 20 Jahren kehrte er wieder zurück. Das war Gottes Segen.
Fünf Zimmer und zehn Betten
Angefangen habe Schipflinger mit fünf Zimmern und zehn Betten. „Wir hatten zu Hause nie viel Geld. Daher konnte ich mir anfänglich nur die benötigten zehn Handtücher leisten“, verrät sie. Folglich führte sie im Schnitt alle drei Jahre Umbauarbeiten durch.
Parallel dazu erzog sie ihren Sohn Friedl – und zwar alleine. „Ich hatte immer wieder Zweifel daran, ob ich das alles schaffen werde. Aber es ging alles gut. Friedl absolvierte mir zuliebe eine Kochlehre – und er wurde richtig gut. 20 Jahre lang sammelte er im Ausland Erfahrungen und kehrte dann wieder zu mir zurück. Das war Gottes Segen“, erinnert sich Schipflinger. Seither sei ihr Sohn für die kulinarischen Köstlichkeiten zuständig.
Thurn und Taxis waren erste Promi-Gäste
Bekanntlich gehen Promis in der Sonnbergstuben ein und aus. „Alles hat mit der Familie Thurn und Taxis begonnen. Sie hatten damals im Winter ein Haus in der Nähe gemietet. Gloria ging mit den kleinen Kindern Ski fahren, ihr Mann kam währenddessen samt Bodyguard und einem Flascherl Wein zu uns und wartete auf seine Frau und die Kinder. Sie kamen dann zum Mittagessen“, erinnert sich die Wirtin. Gloria sei sehr streng gewesen. „Die Kinder durften erst aufstehen, wenn sie alles aufgegessen haben. Deshalb habe ich ihnen immer eher weniger auf den Teller gepackt – und somit wollten sie immer zu uns zum Essen kommen“, schmunzelt sie.
„Arnold macht immer Überraschungsbesuche“
Zu den Promis, die sich seither bei Schipflinger die Klinke in die Hand geben, zählen etwa Arnold Schwarzenegger und Andreas Gabalier. „Arnold macht immer Überraschungsbesuche. Er steht mit Freunden einfach vor der Tür, ohne sich vorher anzukündigen“, verrät sie. Mit Gabalier telefoniere sie öfters. „Es ist eine Seelenfreundschaft entstanden. Daher weiß ich auch immer, wann er kommt.“
„Ich machte mir Vorwürfe“
Ein besonderes Ereignis habe sie mit ihrem Bruder geteilt. „Unser Elternhaus musste vor einigen Jahren dem neuen Bichlalm-Lift weichen. Da dieser Lift für unsere Existenz wichtig ist, habe ich meinen Bruder zu diesem Schritt überredet“, schildert die 82-Jährige. „Einen Tag vor dem Abriss verabschiedeten wir uns gemeinsam von allen Räumen – und dann wurde mein Bruder krank. Er lag vier Wochen im Krankenhaus, keiner wusste, was er hatte. Dann zeigte sich: Es war seelisch bedingt – weil er so am Elternhaus hing. Das war eine furchtbare Zeit für mich, weil ich mir solche Vorwürfe gemacht habe.“
Der Glaube habe ihr in schwierigen Zeiten immer wieder geholfen. „Ich bin auch davon überzeugt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt“, sagt sie.
