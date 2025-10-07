Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tiroler Promi-Wirtin:

„Anfangs konnte ich mir zehn Handtücher leisten“

Tirol
07.10.2025 12:00
Rosi Schipflinger zeigte sich im Gespräch mit Vitus Amor sehr offen.
Rosi Schipflinger zeigte sich im Gespräch mit Vitus Amor sehr offen.(Bild: Vitus Amor)

Rosi Schipflinger ist seit 58 (!) Jahren Wirtin der Sonnbergstuben in Kitzbühel. Täglich kümmert sie sich um ihre Gäste – und das mit 82 Jahren. Im Radio-U1-Interview mit Vitus Amor spricht sie über den steinigen Weg als alleinerziehende Mutter sowie Gastronomin und verrät zugleich Geheimnisse über verschiedenste prominente Gäste.

0 Kommentare

„Wie geht’s da?“ – Diese Frage stellt der einstige Zillertaler-Haderlumpen-Chef in seiner Radio-U1-Sendung Tiroler Persönlichkeiten. In Folge 18 ist Promi-Wirtin Rosi Schipflinger zu Gast.

„Meine Eltern waren Bergbauern, den Hof haben sie meinem Bruder übergeben. Ich bekam dafür ein Grundstück – ein ,ganz besonderes Platzerl’, wie mein Papa immer gesagt hat“, erzählt die 82-Jährige. Anfänglich war sie vom Grundstück nicht sonderlich überzeugt, „weil es relativ nass war“. Doch beim ersten Baggerstich war klar: „Nass war es nur an der Oberfläche, tief unter der Erde waren Felsen – das war das große Glück. Das war die Geburtsstunde der Sonnbergstuben.“

Zitat Icon

Nach 20 Jahren kehrte er wieder zurück. Das war Gottes Segen.

Promi-Wirtin Rosi Schipflinger 

Fünf Zimmer und zehn Betten
Angefangen habe Schipflinger mit fünf Zimmern und zehn Betten. „Wir hatten zu Hause nie viel Geld. Daher konnte ich mir anfänglich nur die benötigten zehn Handtücher leisten“, verrät sie. Folglich führte sie im Schnitt alle drei Jahre Umbauarbeiten durch.

Parallel dazu erzog sie ihren Sohn Friedl – und zwar alleine. „Ich hatte immer wieder Zweifel daran, ob ich das alles schaffen werde. Aber es ging alles gut. Friedl absolvierte mir zuliebe eine Kochlehre – und er wurde richtig gut. 20 Jahre lang sammelte er im Ausland Erfahrungen und kehrte dann wieder zu mir zurück. Das war Gottes Segen“, erinnert sich Schipflinger. Seither sei ihr Sohn für die kulinarischen Köstlichkeiten zuständig.

Hier ist die Sendung zu hören

Die Sendung wird am Dienstag, den 7. Oktober 2025, um 20 Uhr bei Radio U1 Tirol ausgestrahlt. Wiederholt wird sie am Montag, den 13. Oktober 2025, um 20 Uhr. Zudem kann sie auch auf YouTube, Spotify, Apple Podcast und auf der U1-Homepage nachgehört werden.

Thurn und Taxis waren erste Promi-Gäste
Bekanntlich gehen Promis in der Sonnbergstuben ein und aus. „Alles hat mit der Familie Thurn und Taxis begonnen. Sie hatten damals im Winter ein Haus in der Nähe gemietet. Gloria ging mit den kleinen Kindern Ski fahren, ihr Mann kam währenddessen samt Bodyguard und einem Flascherl Wein zu uns und wartete auf seine Frau und die Kinder. Sie kamen dann zum Mittagessen“, erinnert sich die Wirtin. Gloria sei sehr streng gewesen. „Die Kinder durften erst aufstehen, wenn sie alles aufgegessen haben. Deshalb habe ich ihnen immer eher weniger auf den Teller gepackt – und somit wollten sie immer zu uns zum Essen kommen“, schmunzelt sie.

„Arnold macht immer Überraschungsbesuche“
Zu den Promis, die sich seither bei Schipflinger die Klinke in die Hand geben, zählen etwa Arnold Schwarzenegger und Andreas Gabalier. „Arnold macht immer Überraschungsbesuche. Er steht mit Freunden einfach vor der Tür, ohne sich vorher anzukündigen“, verrät sie. Mit Gabalier telefoniere sie öfters. „Es ist eine Seelenfreundschaft entstanden. Daher weiß ich auch immer, wann er kommt.“

Lesen Sie auch:
Die Cessna zerschellte bei Ellbögen in Tirol am Berg, sechs Zillertaler Unternehmer verloren ...
Sechs Menschen starben
13 Jahre nach Absturz: Jetzt sprechen Überlebende
31.08.2025
Krone Plus Logo
Der „neue“ Dornauer
Leben im Scheinwerferlicht: „Das habe ich geliebt“
03.06.2025

„Ich machte mir Vorwürfe“
Ein besonderes Ereignis habe sie mit ihrem Bruder geteilt. „Unser Elternhaus musste vor einigen Jahren dem neuen Bichlalm-Lift weichen. Da dieser Lift für unsere Existenz wichtig ist, habe ich meinen Bruder zu diesem Schritt überredet“, schildert die 82-Jährige. „Einen Tag vor dem Abriss verabschiedeten wir uns gemeinsam von allen Räumen – und dann wurde mein Bruder krank. Er lag vier Wochen im Krankenhaus, keiner wusste, was er hatte. Dann zeigte sich: Es war seelisch bedingt – weil er so am Elternhaus hing. Das war eine furchtbare Zeit für mich, weil ich mir solche Vorwürfe gemacht habe.“

Der Glaube habe ihr in schwierigen Zeiten immer wieder geholfen. „Ich bin auch davon überzeugt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt“, sagt sie.

Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
158.462 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.081 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
128.658 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1418 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1236 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1199 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf