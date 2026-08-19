Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Traditionsrennen

Champion im Spital: Nach Sieg folgte Sturz-Horror!

Sport-Mix
19.08.2026 10:31
Die Ehrenrunde endete schließlich im Spital!
Die Ehrenrunde endete schließlich im Spital!(Bild: Krone-Collage/x.com/isfidiadu/)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Jubel über seinen 13. Sieg beim Traditions-Pferderennen Palio di Siena währte nur kurz – denn noch während Sieger Giovanni Atzeni auf seinem Pferd „Anda e Bola“ eine Ehrenrunde drehte, wurde er von gedankenlosen Fans zu Sturz gebracht ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Für Atzeni und alle Fans in Siena wäre es beinahe ein magischer Abend geworden. Der erfolgreiche Jockey hatte sich am Dienstagabend seinen insgesamt 13. Sieg beim traditionsreichen Palio di Siena gesichert. Damit zementierte der Italiener seinen Namen in den Geschichtsbüchern des Pferderennens, das schon seit dem Mittelalter in der toskanisches Stadt ausgetragen wird. 

Doch noch während Atzeni hoch zu Ross seine Ehrenrunde drehte, kam es zu einem fatalen Zwischenfall. Fans waren auf die Rennbahn im historischen Zentrum von Siena gestürmt, um mit dem Sieger zu feiern. Doch stattdessen verursachten sie einen bösen Sturz. Atzeni knallte mit dem Kopf auf den harten Tuffstein und blieb zunächst regungslos liegen.

Sanitäter eilten herbei und brachten den 41-Jährigen mit dem Krankenwagen in ein nahegelegenes Spital. Dort wurde ein Schädeltrauma diagnostiziert. Allerdings hatte Atzeni Glück im Unglück. Es wurde als nicht schwerwiegend eingestuft – dennoch musste er zur Sicherheit die Nacht im Krankenhaus verbringen. Auch das Pferd blieb beim Sturz glücklicherweise unverletzt.

Seit dem Mittelalter Programm
 Seit dem Mittelalter messen sich zwei Mal jährlich im Sommer (am 2. Juli und am 16. August – heuer auf den 18. August verschoben) Sienas Stadtteile bei dem Pferderennen, das nur etwa 90 Sekunden dauert. Dabei muss der Platz dreimal umrundet werden. Bei dem halsbrecherischen Rennen kann eines der ungesattelten Pferde auch gewinnen, wenn es ohne einen zu Sturz gekommenen Reiter ins Ziel gelangt.

Lesen Sie auch:
Das traditionelle Pferderennen in Siena ist wegen Regens verschoben worden.
Palio von Siena
Traditions-Pferderennen wegen Regens verschoben
16.08.2026

Pro Rennen sind immer nur zehn der 17 Stadtteile zugelassen, und zwar auch immer jene sieben, die im Vorjahr aussetzen mussten. Die drei weiteren werden durch das Los bestimmt. Der Sieger gewinnt laut Tradition den Schutz der Jungfrau Maria für sein Stadtviertel und erhält als Trophäe das sogenannte Palio (ein Stofftuch) mit dem Abbild der Heiligen, das von bekannten Künstlern angefertigt wird. Die Stadtteile von Siena sind großteils nach Tieren benannt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
19.08.2026 10:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
244.825 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
204.698 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
109.067 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1082 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
927 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Innenpolitik
Spart der Bund, sollen Steuerzahler Geld bekommen
808 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger: als erste pinke Ministerin am Ziel, als NEOS-Frontfrau im Kreuzfeuer der ...
Mehr Sport-Mix
Trainer nennt Punkte
Das fehlt Salzburgs Leichtathleten zur Spitze
Bei Traditionsrennen
Champion im Spital: Nach Sieg folgte Sturz-Horror!
Sport Tv Logo
Was für ein Sprung
Aus der Mattersburger Provinz nach New York
Leichtathletik-EM
Rückkehr auf die große Bühne wurde zum Deja-vu
Sport Tv Logo
Abgang in Wolfurt
„Leitwolf“ verlässt das Rudel Richtung Deutschland

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf