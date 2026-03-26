Fast 10.000 Atomwaffen sind weltweit einsatzbereit

ICAN war die treibende Kraft hinter dem Atomwaffenverbotsvertrag (TPNW) von 2021. Die Kampagne erhielt dafür 2017 den Friedensnobelpreis. Bis Ende 2025 waren 99 Länder beigetreten. Die neun Atommächte gehören nicht dazu, ebenso die NATO-Staaten ohne eigene Atomwaffen. 29 dieser Verbündeten seien in Europa, heißt es in dem ICAN-Bericht. „Europa stellt ein großes Hindernis für weitere Fortschritte bei der weltweiten Umsetzung des Atomwaffenverbotsvertrags dar“, so der Bericht.