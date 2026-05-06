Salzburger Sahne-Produzent kann weitermachen

Lieferstopp wegen Außenständen

Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurde eröffnet, die Verbindlichkeiten bei rund 160 Gläubigern beliefen sich auf 8,6 Millionen Euro. Wegen der Außenstände verhängte SalzburgMilch gar einen Lieferstopp gegen das Unternehmen, weshalb die Waren kurzzeitig aus den Supermarktregalen verschwanden. Inzwischen sind die Obersprodukte und veganen Alternativen wieder ausgeliefert.