Salzburger Sahne-Produzent kann weitermachen

Nach der ersten Gläubigerversammlung gab es am Mittwoch ein erstes Aufatmen beim Salzburger Sahne-Produzenten Qimiq. Denn trotz Insolvenz soll das Unternehmen weitergeführt und in den kommenden Wochen sogar ein Investor präsentiert werden.
Anfang April musste die QimiQ Handels GmbH mit Sitz in Hof Insolvenz anmelden. Als Grund gab der Hersteller diverser Sahnebasis-Produkte gestiegene Rohstoffpreise sowie die allgemeine Wirtschaftslage und sinkende Kaufkraft an.
Lieferstopp wegen Außenständen
Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurde eröffnet, die Verbindlichkeiten bei rund 160 Gläubigern beliefen sich auf 8,6 Millionen Euro. Wegen der Außenstände verhängte SalzburgMilch gar einen Lieferstopp gegen das Unternehmen, weshalb die Waren kurzzeitig aus den Supermarktregalen verschwanden. Inzwischen sind die Obersprodukte und veganen Alternativen wieder ausgeliefert.
Den Gläubigern wurde eine Quote von 20 Prozent angeboten, auch ein Investor soll in den nächsten Wochen vorgestellt werden. Vorerst wird man also weitermachen, berichten die „Salzburger Nachrichten“.
Ob das Unternehmen, welches seit 2001 in Hof ansässig ist, langfristig am Markt bleibt, wird sich zeigen. Gläubiger können noch bis 18. Juni Forderungen anmelden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.