Bayern-Sportchef sah bei Hartberg-Patzer genau hin

Ein Donnerwetter gab es am Mittwochnachmittag nicht nur über weiten Teilen der Steiermark, sondern auch im Testspiel des TSV Hartberg. Der Bundesligist bekam vom Regionalligisten SC Weiz ordentlich den Kopf gewaschen und ging mit 2:3 unter. Marco Hoffmann (14.) und Matthias Postl (19.) brachten den TSV zwar noch mit 2:0 in Führung. In der Folge vergaben die Gäste aber eine Vielzahl an Torchancen, konnte Gastgeber Weiz die Partie drehen.