Bayern-Sportchef sah bei Hartberg-Patzer genau hin

Bundesligist TSV Hartberg leistete sich im Testspiel gegen den Regionalligisten Weiz nach solider Führung einen Umfaller. Die Blicke zog dabei aber vor allem ein Gastspieler mit einem prominenten Namen auf sich.
Ein Donnerwetter gab es am Mittwochnachmittag nicht nur über weiten Teilen der Steiermark, sondern auch im Testspiel des TSV Hartberg. Der Bundesligist bekam vom Regionalligisten SC Weiz ordentlich den Kopf gewaschen und ging mit 2:3 unter. Marco Hoffmann (14.) und Matthias Postl (19.) brachten den TSV zwar noch mit 2:0 in Führung. In der Folge vergaben die Gäste aber eine Vielzahl an Torchancen, konnte Gastgeber Weiz die Partie drehen.
Ein Freund bei Hartberg
Viel interessanter war da aber ein Hartberger Gastspieler: Mittelfeldmann Simon Freund (SV Seekirchen), seines Zeichens Sohnemann von Christoph Freund, dem Sportchef des altehrwürdigen FC Bayern. Da dürfte sich danach wohl auch der Herr Papa bei Simon erkundigt haben, was los war...
Für Neo-Coach Markus Schopp gibt es also noch einiges zu tun. Mit Hartberg-Obmann Korherr ist er vorrangig auf der Suche nach einem Einser-Tormann. Was aktuell noch auf der Liste steht: ein kreativer, flexibler Offensivmann sowie ein Außenbahnspieler.
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