Tirol: Feuerwehr bekämpft Brand in Recyclinganlage

Einsatz für die Feuerwehr in Hall im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Mittwochmittag! In einer Recyclinganlage geriet ein Altpapierhaufen in Brand. Der Vorfall endete zum Glück glimpflich. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.
Alarmiert wurden die Florianijünger gegen 12.40 Uhr. Kurz zuvor war der Altpapierhaufen mit einem Volumen von zehn Kubikmetern in Brand geraten. Ort des Geschehens war eine Recyclinganlage in Hall. „Die Freiwillige Feuerwehr Hall führte die Löscharbeiten durch und konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen“, heißt es von der Polizei.
Fremdverschulden ausgeschlossen
Mit einem Radlader wurde der mit Glutnestern durchzogene Altpapierhaufen aus der Anlage gebracht und vollständig abgelöscht. Verletzte waren bei dem Vorfall zum Glück nicht zu beklagen. Ebenso wurde kein Sachschaden festgestellt.
Ein Fremdverschulden schließen die Brandermittler aus: „Es ist davon auszugehen, dass ein unsachgemäß entsorgter Gegenstand die Brandursache war.“
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