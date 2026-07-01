Tirol: Feuerwehr bekämpft Brand in Recyclinganlage

Alarmiert wurden die Florianijünger gegen 12.40 Uhr. Kurz zuvor war der Altpapierhaufen mit einem Volumen von zehn Kubikmetern in Brand geraten. Ort des Geschehens war eine Recyclinganlage in Hall. „Die Freiwillige Feuerwehr Hall führte die Löscharbeiten durch und konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen“, heißt es von der Polizei.