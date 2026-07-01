Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tiefengeothermie

Heiz-Revolution für Graz nimmt weiter Fahrt auf

Steiermark
01.07.2026 18:29
Die seismischen Messungen mit Spezial-Lkw sind abgeschlossen, Experten analysieren jetzt das ...
Die seismischen Messungen mit Spezial-Lkw sind abgeschlossen, Experten analysieren jetzt das Potenzial.(Bild: OMV)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Mega-Projekt von OMV und Energie Steiermark nimmt Form an: Läuft alles nach Plan, soll bis 2037 die Hälfte des Grazer Fernwärmebedarfs aus nachhaltiger Geothermie kommen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Weg von der Gas-Abhängigkeit samt unkalkulierbaren Preissprüngen und negativen Umwelteffekten, hin zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung aus regionalen Quellen: Das Projekt „Tiefenkraft“ von OMV und Energie Steiermark soll die Fernwärmeversorgung für Graz revolutionieren. Und zwar mittels Tiefengeothermie, wobei natürlich vorkommende Heißwasservorräte einige Kilometer unter der Erde angezapft, ins Fernwärmenetz übertragen und dann wieder in die Tiefe zurückgeführt werden – also ein geschlossener Kreislauf.

Messungen entlang Strecke von 900 Kilometern
So manche Steirer im Großraum Graz sind in den letzten Monaten wohl Zeugen der spektakulären Vorboten des Mega-Projekts geworden: Wie berichtet, waren Spezialfahrzeuge unterwegs, um mit seismischen Messungen den Untergrund und das Tiefenwasser-Potenzial zu erkunden. Zwischen Februar und April wurden 900 Kilometer in sieben Bezirken abgeklappert.

Zitat Icon

Der Großraum Graz sitzt auf einem sehr wertvollen Wärmeschatz, der seit Millionen von Jahren besteht. 

Berislav Gašo, Vorstandsdirektor OMV/ Geschäftsbereich Energie

Bild: OMV

Mit dem Abschluss dieser Messungen und der nun laufenden Datenauswertung sei ein erster Meilenstein geschafft, sagten die Projektverantwortlichen von OMV und Energie Steiermark am Mittwoch bei einer gemeinsamen Präsentation des Projekts „Tiefenkraft“ in Graz. „Als nächster Schritt folgt nun eine Erkundungsbohrung in St. Marein bei Graz“, so Florian Sieber von der OMV. Die Vorbereitungen sollen im September starten, Ende des Jahres die Bohrungen beginnen – vorbehaltlich der Erteilung der nötigen Genehmigungen.

Wenn man dann tatsächlich auf das erhoffte Wasservorkommen stößt, soll der Startschuss für den Bau der endgültigen Anlage mit einer Entnahme- und einer Rückführungsleitung bis in eine Tiefe von fast 4,5 Kilometern erfolgen.

„Wasser marsch“ im besten Fall im Jahr 2030
Parallel dazu würde auch die Planung der rund 20 Kilometer langen Transportleitung nach Graz beginnen, für die der Landesenergieversorger verantwortlich ist. Die Pipeline würde durchgehend unterirdisch verlaufen.

Lesen Sie auch:
Solche Seismik-Lkw ackern sich ab sofort bis April von Feldbach und Riegersburg westwärts bis ...
Großprojekt für Graz
Geothermie-Messungen: Startschuss in Oststeiermark
10.02.2026
Stadt Graz lehnt ab
Energie Steiermark will Fernwärmesparte kaufen!
08.11.2025

Wenn alles nach Plan läuft, könnte frühestens 2030 Warmwasser Richtung Graz fließen. Ab 2037 sieht man das Potenzial bei bis zu 670 Gigawattstunden Wärmeenergie jährlich – etwa die Hälfte des Grazer Fernwärmebedarfs.

Gesamtkosten des historischen Vorhabens: 500 Millionen Euro. Für die Energie Steiermark ist ihr Anteil „das größte Einzelinvestment der Geschichte“, so Vorstand Martin Graf. „Dekarbonisierung gibt’s nicht zum Nulltarif und ist nicht frei von Risiken“, ergänzt Kollege Werner Ressi.

Chronologie
Wieso das Projekt schon auf der Kippe stand

Die Grazer Fernwärme ist noch immer stark von importiertem Erdgas abhängig – trotz einiger Schritte in die richtige Richtung (z.B. Nutzung der Abwärme von Industriebetrieben wie Sappi oder Marienhütte) und geplanter Projekte wie der Müllverbrennungsanlage in Graz oder dem Solarthermie-Wärmespeicher in Wildon.

Mit der Tiefengeothermie würde die Landeshauptstadt ihrem gesetzten Ziel, bis 2040 die komplette Heizwärme aus erneuerbaren Energien zu schöpfen, einen Riesenschritt näherkommen.

Doch im Herbst letzten Jahres stand das Vorhaben plötzlich auf der Kippe: Wie berichtet, stoppte die OMV das Projekt Anfang November plötzlich mit der Begründung, dass seitens der Stadt Graz nötige Beschlüsse fehlen würden. Dabei ging es angesichts des Investitionsvolumens von rund 500 Millionen Euro um beträchtliche Haftungen, die Graz nicht bereit war einzugehen.

Kaufangebot als Kalkül?
Die Nachricht sorgte für großen Wirbel – und unmittelbar danach zündete die Energie Steiermark die nächste Bombe: Der Landesenergieversorger legte der Stadt ein Übernahmeangebot für die Fernwärmesparte der Energie Graz vor. Die Stadt lehnte einen Verkauf kategorisch ab und ortete ein abgestimmtes Vorgehen, um die Übernahme des Grazer Energieversorgers zu erzwingen.

Damit herrschte erst einmal Funkstille und das Projekt lag auf Eis. Während dann doch wieder langsam Gespräche aufgenommen wurden, ging die Energie Steiermark Anfang des Jahres quasi in Vorleistung und startete die seismischen Messungen. Im Frühjahr folgte dann aber doch noch die Einigung: Im Wesentlichen geht es darum, dass die Stadt Graz nur mehr eine Art „Risikoprämie“ – 35 Millionen Euro über zehn Jahre – zahlt und sich zur Abnahme der produzierten Wärme verpflichtet. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
01.07.2026 18:29
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
158.538 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
140.912 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Vorarlberg
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
135.732 mal gelesen
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1520 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Kolumnen
Größter Treppenwitz im Wahl-Fiasko: Babler bleibt
1213 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
987 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf