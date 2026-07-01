Heiz-Revolution für Graz nimmt weiter Fahrt auf

Damit herrschte erst einmal Funkstille und das Projekt lag auf Eis. Während dann doch wieder langsam Gespräche aufgenommen wurden, ging die Energie Steiermark Anfang des Jahres quasi in Vorleistung und startete die seismischen Messungen. Im Frühjahr folgte dann aber doch noch die Einigung: Im Wesentlichen geht es darum, dass die Stadt Graz nur mehr eine Art „Risikoprämie“ – 35 Millionen Euro über zehn Jahre – zahlt und sich zur Abnahme der produzierten Wärme verpflichtet.