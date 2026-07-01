„Wir wollen die kleine Chance aufs Wunder nutzen“

Österreich trifft im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien auf eine andere Fußball-Welt – aber nur vom Spielstil. Hollywood ist der perfekte Schauplatz für das hoffentlich nächste Kapitel im Märchen.
Von „The Happy Ending“ über „Herzattacke“, „Das Wunder von Kansas City“ und „Das Comeback“ bis hin zu „Achterbahn der Gefühle“ und „Die Unsterblichen“ – so lauteten die Titelvorschläge von Sabitzer, Gregoritsch und Co., falls ihr 3:3 gegen Algerien verfilmt werden würde. Kapitän David Alaba blieb mit „Ned normal“ dem Wienerischen treu, fügte aber lachend an: „Den Film schaut keiner.“
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