Energie Steiermark will Fernwärmesparte kaufen!

Das Ergebnis? Die Energie Steiermark schickte nach Rücksprache mit der Landespolitik noch am Freitag ein Übernahme-Angebot für den Fernwärme-Sektor der Energie Graz an die Grazer Stadtpolitik. Dieses Schreiben liegt der „Krone“ vor. Darin heißt es: „Die Energie Steiermark AG hat bereits umfassend in das Projekt Tiefenkraft investiert, Personal aufgenommen und ist bestrebt, als Unternehmen im Eigentum des Landes Steiermark für die Stadt Graz dieses Projekt weiterzuführen und zu realisieren – hierfür dürfen wir als konstruktiven, alternativen Lösungsvorschlag folgendes Angebot unterbreiten: Die Energie Steiermark AG wäre bereit, den abzuspaltenden Teilbetrieb Fernwärme der Energie Graz GmbH zu erwerben. Der (indikative) Kaufpreis ergibt sich in der Höhe von rd. 120 Mio. EUR (Wert des gesamten, abzugrenzenden Teilbetriebes cash- & debt-free), der stadtseitigen Gesellschaftersphäre der Energie Graz GmbH anteilig unmittelbar bzw. mittelbar zufließen könnte.“

„Wir bieten unsere Hilfe an“

Sollte man die Fernwärme-Sparte übernehmen, würde sich die Energie Steiermark AG gemeinsam mit der OMV „zur Umsetzung des Projektes Tiefenkraft im bisher vorgesehenen Zeitplan und Umfang im Sinne der getroffenen Vereinbarungen in der Lage sehen“, heißt es in dem uns vorliegenden Schreiben. Damit könnten auch die Ziele der „Dekarbonisierungsstrategie Fernwärme Großraum Graz“ 2022 bzw. des „Dekarbonisierungsplans 2024“ umgesetzt werden. Die Verantwortlichen der Energie Steiermark geben der Stadt einen Monat Zeit für eine Antwort.