Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Großprojekt für Graz

Geothermie-Messungen: Startschuss in Oststeiermark

Steiermark
10.02.2026 13:33
Solche Seismik-Lkw ackern sich ab sofort bis April von Feldbach und Riegersburg westwärts bis ...
Solche Seismik-Lkw ackern sich ab sofort bis April von Feldbach und Riegersburg westwärts bis Voitsberg und Deutschlandsberg durch.(Bild: OMV)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Nach einem öffentlich ausgetragenen – und noch immer ungelösten – Streit um Finanzierung und Haftung erfolgt dieser Tage der Startschuss für das Geothermie-Großprojekt der OMV für Graz: Seismik-Lkw starten im Osten der Steiermark und sondieren bis April den Untergrund rund um die Landeshauptstadt, um das Potenzial für das Erdwärme-Projekt zu erkunden.

0 Kommentare

Die Spezialfahrzeuge erzeugen vorwiegend entlang der öffentlichen Straßen Schwingungen. Die Reflexionen der tiefen Gesteinsschichten werden dann mit sogenannten Geophonen aufgefangen und aufgezeichnet. Die erzeugte Vibration ist laut OMV mit natürlichen Bodenschwingungen vergleichbar und habe daher keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt.

Hoffnungsprojekt für Grazer Fernwärme
Mit dem Wissen über die Heißwasser-Standorte könne man das Projektrisiko senken, so die Energie Steiermark. Sollte sich das vermutete Potenzial bestätigen, könnte die OMV gemeinsam mit Energie Steiermark und Energie Graz die langfristige Gewinnung von Tiefen-Wärme für den Großraum Graz auf die Beine stellen. So lautete jedenfalls der ursprüngliche Plan, bis es um Haftungen ging, für die die Stadt Graz nicht aufkommen wollte.

Die Energie Steiermark streckt fünf Millionen Euro zur Vorfinanzierung vor.
Die Energie Steiermark streckt fünf Millionen Euro zur Vorfinanzierung vor.(Bild: Jürgen Fuchs)

Im Vorjahr kippte das Projekt, die Energie Steiermark will jedoch weiterhin das Potenzial erkunden und übernimmt daher nun die Vorfinanzierung für die seismischen Messungen in Höhe von rund fünf Millionen Euro. Insgesamt geht es um ein Investitionsvolumen von 500 Millionen Euro, im Erfolgsfall soll der Grazer Fernwärmebedarf ab 2030 gut zur Hälfte abgedeckt sein.

Drei Seismik-Teams fahren ingesamt 900 Kilometer ab
Mit den Messungen soll der Untergrund in 700 bis 3500 Meter Tiefe untersucht werden. Begonnen wird im oststeirischen Becken, in Feldbach und Riegersburg starten die Messungen bereits dieser Tage. Auch die Bezirke Weiz, Südoststeiermark, Leibnitz, Graz-Umgebung, Graz, Voitsberg und Deutschlandsberg werden durchleuchtet. Die Messungen erstrecken sich über eine Gesamtlänge von rund 900 zu fahrenden Kilometern, drei Lkw-Teams sind parallel im Einsatz.

Lesen Sie auch:
Mit Seismik-Lkw werden von Februar bis April weite Teile der Steiermark erkundet. 
Nach Stopp durch OMV
Paukenschlag: Suche nach heißem Wasser startet
08.01.2026
Für Grazer Fernwärme
Megaprojekt: OMV sucht mit Lkw nach heißem Wasser
10.06.2025

Der aktuelle Messfortschritt ist online auf einer Karte abrufbar. Dort werden alle Straßenabschnitte angezeigt, in denen Messungen geplant sind, innerhalb der nächsten 48 Stunden stattfinden oder bereits abgeschlossen wurden. In den Bereichen, in denen die Seismik-Lkw im Einsatz sind, ist laut OMV mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Haftungsfrage ungeklärt
Das Projekt war im November überraschend gestoppt worden, da Beschlüsse der Stadt Graz fehlten. Knackpunkt war die Haftungsaufteilung. Im Büro von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hieß es, dass Graz „die uneingeschränkte Haftung zu tragen gehabt hätte“. Ein Angebot der Energie Steiermark, die städtische Fernwärmesparte der Energie Graz zu kaufen, wurde abgelehnt. Es folgten weitere Gespräche zwischen Energie Steiermark und Stadt Graz, die nun zu den Messungen geführt haben. Die Haftungsfrage ist weiterhin ungeklärt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.627 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.144 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
179.082 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
957 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Außenpolitik
Orbán sieht die Ukraine als „Feind Ungarns“
812 mal kommentiert
Ungarns Regierungschef Viktor Orbán warnt vor einem Sieg der Opposition bei der Parlamentswahl ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf