Geothermie-Messungen: Startschuss in Oststeiermark

Hoffnungsprojekt für Grazer Fernwärme

Mit dem Wissen über die Heißwasser-Standorte könne man das Projektrisiko senken, so die Energie Steiermark. Sollte sich das vermutete Potenzial bestätigen, könnte die OMV gemeinsam mit Energie Steiermark und Energie Graz die langfristige Gewinnung von Tiefen-Wärme für den Großraum Graz auf die Beine stellen. So lautete jedenfalls der ursprüngliche Plan, bis es um Haftungen ging, für die die Stadt Graz nicht aufkommen wollte.