Trainer-Knall! Glasner übernimmt England-Klub

Glasner hat sich in England durch seine Triumphe mit Crystal Palace (FA Cup, Community Shield und Conference League) einen Namen gemacht. Traditionsverein Nottingham Forest hat in der vergangenen Saison hingegen enttäuscht. Am Ende landete man nur auf dem 16. Platz und vermied den Abstieg gerade mal um fünf Punkte. Mit Glasner soll nun ein Neuanfang gelingen.