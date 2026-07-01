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Briten berichten:

Trainer-Knall! Glasner übernimmt England-Klub

Premier League
01.07.2026 18:22
Oliver Glasner bleibt der Premier League wohl erhalten.
Oliver Glasner bleibt der Premier League wohl erhalten.(Bild: GEPA)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Trainer Oliver Glasner bleibt der Premier League wohl erhalten. Wie mehrere britische Medien berichten, soll der Österreicher schon in Kürze bei Nottingham Forest unterschreiben. 

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Der aktuelle Forest-Trainer Vitor Pereira steht demnach vor dem Abschied, und der Premier-League-Klub hat sich auf Glasner als Nachfolger festgelegt. Mit dem Österreicher seien demnach alle Grundlagen schon geklärt. Die Verpflichtung ist offenbar schon so gut wie unter Dach und Fach.

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Nur noch letzte Details seien zu klären. Demnach würde Glanser der englischen Top-Liga damit doch erhalten bleiben, nachdem er zuletzt mit einem Wechsel ins europäische Ausland in Verbindung gebracht wurde. Ein Engagement bei Traditionsverein Milan hat sich allerdings zerschlagen.

Neuanfang mit Glasner
Auch deshalb steht Glasner Nottingham nun zur Verfügung. Pereira wurde am Dienstag über die Entscheidung des Vereins informiert, ihn mit dem ehemaligen Crystal-Palace-Trainer zu ersetzen. Pereira sei von dieser Nachricht „überrascht“ gewesen, berichtet die „BBC“. 

Glasner hat sich in England durch seine Triumphe mit Crystal Palace (FA Cup, Community Shield und Conference League) einen Namen gemacht. Traditionsverein Nottingham Forest hat in der vergangenen Saison hingegen enttäuscht. Am Ende landete man nur auf dem 16. Platz und vermied den Abstieg gerade mal um fünf Punkte. Mit Glasner soll nun ein Neuanfang gelingen. 

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