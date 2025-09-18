Salzburger Rockhouse setzt auf rot-weiß-rot

Kein Wunder also, dass in den kommenden Wochen und Monaten primär rot-weiß-rote Musiker im Rockhouse ein und aus gehen. Das Publikum honoriert das: Die Konzerte von Lemo (12. November) und den Glueboys (16. Dezember) etwa sind bereits ausverkauft. Der Kärntner Senkrechtstarter Rian tritt im kommenden Jahr gar zweimal auf (11. und 12 April 2026), weil für sein erstes Gastspiel sämtliche Karten derart rasch vergriffen waren. Großes Publikumsinteresse gibt es auch für die Rap-Veteranen von Texta und Chakuza (15. Oktober) und den Rockern Krautschädl (17. April 2026). „Wirklich stark und sehr erfreulich“, findet das Zottl.