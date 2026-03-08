Rockhouse lockt mit fünf Konzerten und fünf Welten

Das Wienerlied ist noch lang nicht auserzählt

Und was wäre das Rockhouse ohne dem Wienerlied Tribut zu zollen – am 10. April wird die Bühne für Voodoo Jürgens in die Szene verlegt. Zehn Jahre nach seinem Debüt zeigt Voodoo Jürgens, dass das Wienerlied noch lange nicht auserzählt ist. Mit brandneuem Album „Gschnas“ in der Tasche kommt er im April live nach Salzburg! Und auch hier gilt: Tickets gibt es noch im Rockhouse-Shop.