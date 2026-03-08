Rockhouse lockt mit fünf Konzerten und fünf Welten

Am Mittwoch, 11. März, startet im Salzburger Rockhouse ein Konzert-Monat, das Musikfans in ganz unterschiedliche Richtungen zieht: von Keith Caputo über Hardrock bis hin zu Ska-Punk und Wienerlied. Für alle Abende sind noch Karten zu haben.
Ein Monat mit musikalischer Vielfalt steht im Salzburger Rockhouse bevor. Die „Krone“ verrät, welche Konzerte noch nicht ausverkauft sind.
Am 11. März kommt Keith Caputo zurück auf die Bühne – vielen als Stimme von Life Of Agony ein Begriff. Dieses Mal steht sein Solo-Werk im Mittelpunkt, und zwar mit einem klaren Zeichen an die Fans: „Died Laughing“ wird als Jubiläums-Set komplett gespielt. Dazu gibt es weitere Songs aus seinem Repertoire. Wer diese absolut außergewöhnliche Stimme live hören will, kann sich jetzt noch Tickets sichern.
Klirrende Gitarren bis zu rebellischem Ska-Punk
Am 14. März wird es lauter: Beim Classic Hardrock Summit teilen sich die britischen Hardrock-Legenden Grand Slam und die Salzburger Kraftpakete Speed Limit die Bühne. Zwei Handschriften, ein gemeinsamer Puls – und dieses unvergleichliche Gefühl, wenn Gitarrenriffs den Raum übernehmen und plötzlich alles mitschwingt.
Der 15. März bringt Bewegung in den Saal: Jaya the Cat mischen Punk, Reggae und Ska zu einem Sound, der nach Rebellion klingt, aber auch Gemeinschaft. Das sind Songs für verschwitzte Nächte, für hochgereckte Fäuste und breite Grinser. Unterstützung kommt von The Bennies aus Australien. Auch hier gibt’s noch Tickets.
Gänsehaut statt bloßer Melodie
Und am 25. März wird’s nah am Herz: Dekker steht für Indie-Folk mit Gefühl, ohne Kitsch. Über 194 Millionen Abrufe zeigen, wie viele Menschen diese Songs berühren. Sein Album „Neither Up Nor Down“ erzählt von Liebe, Verlust und dem Blick nach innen – live wird daraus oft Gänsehaut statt bloßer Melodie.
Das Wienerlied ist noch lang nicht auserzählt
Und was wäre das Rockhouse ohne dem Wienerlied Tribut zu zollen – am 10. April wird die Bühne für Voodoo Jürgens in die Szene verlegt. Zehn Jahre nach seinem Debüt zeigt Voodoo Jürgens, dass das Wienerlied noch lange nicht auserzählt ist. Mit brandneuem Album „Gschnas“ in der Tasche kommt er im April live nach Salzburg! Und auch hier gilt: Tickets gibt es noch im Rockhouse-Shop.
