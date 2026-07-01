Radwegbrücke beim Pfänderportal wird saniert

Die Stadtvertretung Bregenz hat am vergangenen Montag den Startschuss für ein wichtiges Infrastrukturprojekt gegeben: Die viel genutzte Radwegbrücke unter der A14 Rheintalautobahn wird für rund 918.000 Euro generalsaniert und verkehrssicher ausgebaut.
Wer täglich mit dem Fahrrad zwischen Bregenz-Weidach und der Marktgemeinde Wolfurt pendelt, kennt die markante Brücke unter der Rheintalautobahn (A14). Das Bauwerk ist ein zentrales Teilstück der Landesradroute „Alltag“ und verzeichnet entsprechend hohe Frequenzen. Doch der Zahn der Zeit hat an der Konstruktion genagt: Bei einer gemeinsamen Inspektion von Asfinag, der Gemeinde Wolfurt und der Straßenbauabteilung des Landes Vorarlberg wurden erhebliche Korrosionsschäden an den Stahlträgern festgestellt. Um die Verkehrssicherheit auch in Zukunft zu garantieren, ist eine umfassende Sanierung unumgänglich. Die Bregenzer Stadtvertretung hat nun den notwendigen Projektbeschluss gefasst.
Engstelle wird entschärft
Das geplante Sanierungskonzept der Planungsbüros Dr. Brugger & Partner ZT GmbH geht dabei über die bloße Instandhaltung hinaus. Neben der Erneuerung des Korrosionsschutzes der Stahlkonstruktion dürfen sich Radfahrer auf bauliche Verbesserungen freuen. Die bislang enge und unübersichtliche 90-Grad-Kurve bei der Zu- und Abfahrt auf der Bregenzer Seite wird durch eine Verbreiterung deutlich entschärft.
Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben werden auf rund 918.000 Euro brutto beziffert. Die Finanzierung wird, vorbehaltlich der finalen Förderzusage des Landes, auf drei Schultern verteilt. Das Land Vorarlberg übernimmt mit einer Förderung von rund 459.000 Euro die Hälfte der Kosten. Die Landeshauptstadt Bregenz und die Marktgemeinde Wolfurt teilen sich die verbleibende Summe und steuern jeweils rund 229.500 Euro bei.
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