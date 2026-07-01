Radwegbrücke beim Pfänderportal wird saniert

Wer täglich mit dem Fahrrad zwischen Bregenz-Weidach und der Marktgemeinde Wolfurt pendelt, kennt die markante Brücke unter der Rheintalautobahn (A14). Das Bauwerk ist ein zentrales Teilstück der Landesradroute „Alltag“ und verzeichnet entsprechend hohe Frequenzen. Doch der Zahn der Zeit hat an der Konstruktion genagt: Bei einer gemeinsamen Inspektion von Asfinag, der Gemeinde Wolfurt und der Straßenbauabteilung des Landes Vorarlberg wurden erhebliche Korrosionsschäden an den Stahlträgern festgestellt. Um die Verkehrssicherheit auch in Zukunft zu garantieren, ist eine umfassende Sanierung unumgänglich. Die Bregenzer Stadtvertretung hat nun den notwendigen Projektbeschluss gefasst.