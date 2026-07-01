Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bregenz – Wolfurt

Radwegbrücke beim Pfänderportal wird saniert

Vorarlberg
01.07.2026 05:55
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Stadtvertretung Bregenz hat am vergangenen Montag den Startschuss für ein wichtiges Infrastrukturprojekt gegeben: Die viel genutzte Radwegbrücke unter der A14 Rheintalautobahn wird für rund 918.000 Euro generalsaniert und verkehrssicher ausgebaut.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer täglich mit dem Fahrrad zwischen Bregenz-Weidach und der Marktgemeinde Wolfurt pendelt, kennt die markante Brücke unter der Rheintalautobahn (A14). Das Bauwerk ist ein zentrales Teilstück der Landesradroute „Alltag“ und verzeichnet entsprechend hohe Frequenzen. Doch der Zahn der Zeit hat an der Konstruktion genagt: Bei einer gemeinsamen Inspektion von Asfinag, der Gemeinde Wolfurt und der Straßenbauabteilung des Landes Vorarlberg wurden erhebliche Korrosionsschäden an den Stahlträgern festgestellt. Um die Verkehrssicherheit auch in Zukunft zu garantieren, ist eine umfassende Sanierung unumgänglich. Die Bregenzer Stadtvertretung hat nun den notwendigen Projektbeschluss gefasst.

Engstelle wird entschärft
Das geplante Sanierungskonzept der Planungsbüros Dr. Brugger & Partner ZT GmbH geht dabei über die bloße Instandhaltung hinaus. Neben der Erneuerung des Korrosionsschutzes der Stahlkonstruktion dürfen sich Radfahrer auf bauliche Verbesserungen freuen. Die bislang enge und unübersichtliche 90-Grad-Kurve bei der Zu- und Abfahrt auf der Bregenzer Seite wird durch eine Verbreiterung deutlich entschärft.

Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben werden auf rund 918.000 Euro brutto beziffert. Die Finanzierung wird, vorbehaltlich der finalen Förderzusage des Landes, auf drei Schultern verteilt. Das Land Vorarlberg übernimmt mit einer Förderung von rund 459.000 Euro die Hälfte der Kosten. Die Landeshauptstadt Bregenz und die Marktgemeinde Wolfurt teilen sich die verbleibende Summe und steuern jeweils rund 229.500 Euro bei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
01.07.2026 05:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
17° / 20°
Symbol starke Regenschauer
Bludenz
18° / 21°
Symbol starke Regenschauer
Dornbirn
19° / 22°
Symbol starke Regenschauer
Feldkirch
19° / 22°
Symbol starke Regenschauer

krone.tv

Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Selbst in der Nacht gab es keine Abkühlung: Mit einem Tiefstwert von 27,5 Grad wurde in ...
Nächster Rekord
27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!
In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
160.746 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
155.616 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
136.487 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
1300 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1275 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Kolumnen
Größter Treppenwitz im Wahl-Fiasko: Babler bleibt
1202 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Vorarlberg
Bregenz – Wolfurt
Radwegbrücke beim Pfänderportal wird saniert
„Kahlschlag“ im Ländle
Grüne laufen jetzt Sturm gegen Gesetzesnovelle
Digitalisierung
Land Vorarlberg startet Verwaltungsserviceportal
Vier Verletzte
Brand in Lustenau brachte Einsatzkräfte ans Limit
„Intensivpatient“
Kein Behandlungsplan für Feldkirchs Stadtfinanzen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf