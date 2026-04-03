Richter wies die meisten Vorwürfe von Lively ab

Schlammschlacht zwischen Hauptdarstellern

Lively („Gossip Girl“), die mit Hollywoodstar Ryan Reynolds verheiratet ist, hatte ihren Co-Star Baldoni im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung beim Dreh von „Nur noch ein einziges Mal“ angezeigt und ihm sowie dem Produzenten Jamey Heath in einer Klage vorgeworfen, ihren Ruf zerstören zu wollen.