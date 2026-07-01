„Nagelsmann? Da lief nicht alles fair und ehrlich“

Mats Hummels, Weltmeister von 2014, hat nach dem blamablen WM-Aus Deutschlands Klartext gesprochen und dabei Trainer Julian Nagelsmann schonungslos kritisiert. Auch im Umgang mit ihm vor zwei Jahren, als Hummels nicht für die EM nominiert worden war, sei „nicht alles sehr fair und ehrlich“ abgelaufen.
Der ehemalige Dortmunder hatte damals eine starke Saison gespielt, stand mit der Borussia im Champions-League-Finale gegen Real Madrid, das unglücklich verloren wurde. Obwohl in Topform wurde Hummels von Nagelsmann nicht für das DFB-Team nominiert.
„Das müssen wir nochmal aufräumen“
Der frühere Verteidiger, der vor einem Jahr seine Karriere beendet hatte, ist offensichtlich immer noch enttäuscht, wie mit ihm vor der EURO 2024 umgegangen wurde. „Da ist nicht alles sehr fair und ehrlich mit mir gelaufen. Das müssen wir irgendwann in einem privaten Gespräch nochmal aufräumen. Das ist bisher nicht passiert“, sagte Hummels am Dienstagabend bei Magenta TV.
Unabhängig davon glaubt Weltmeister, dass sich „auf der Trainerposition was ändern“ müsse. Sprich: Nagelsmann hat ausgedient.
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