„Nagelsmann? Da lief nicht alles fair und ehrlich“

„Das müssen wir nochmal aufräumen“

Der frühere Verteidiger, der vor einem Jahr seine Karriere beendet hatte, ist offensichtlich immer noch enttäuscht, wie mit ihm vor der EURO 2024 umgegangen wurde. „Da ist nicht alles sehr fair und ehrlich mit mir gelaufen. Das müssen wir irgendwann in einem privaten Gespräch nochmal aufräumen. Das ist bisher nicht passiert“, sagte Hummels am Dienstagabend bei Magenta TV.