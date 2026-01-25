Julian Nagelsmann heiratete heimlich in Österreich

Zweite Ehe für Nagelsmann

Für Nagelsmann ist es bereits die zweite Ehe – 2024 ließ er sich nach sechs Jahren und zwei Kindern von seiner Jugendliebe scheiden. „Eine Scheidung mit zwei Kindern, da hängt viel dran. Für mich ist es ein Segen, dass sich meine Kinder mit meiner Lebensgefährtin gut verstehen“, so der Deutsche damals in einem Interview.