Julian Nagelsmann heiratete heimlich in Österreich

Heimliche Hochzeit im Salzburger Land! DFB-Teamchef Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger gaben sich in Leogang das Jawort. Die Feier fand am Samstag im engsten Familienkreis statt, wie die „Bild“ berichtet.
Das aus Bayern stammende Paar sei ein großer Berg- und Wanderfan, so soll die Entscheidung auf das Hotel Forsthofgut in Leogang gefallen sein. Gegessen wurde dann im „Mizumi“, ein japanisches Restaurant direkt im Hotel.
Seit 2022 ein Paar
Die ehemalige „Bild“-Reporterin und der Fußballtrainer waren 2022 zusammengekommen. Kennengelernt hatten sich die beiden, als Nagelsmann den FC Bayern München trainierte. Seit 2023 ist der 38-jährige Teamtrainer des deutschen Nationalteams.
Zweite Ehe für Nagelsmann
Für Nagelsmann ist es bereits die zweite Ehe – 2024 ließ er sich nach sechs Jahren und zwei Kindern von seiner Jugendliebe scheiden. „Eine Scheidung mit zwei Kindern, da hängt viel dran. Für mich ist es ein Segen, dass sich meine Kinder mit meiner Lebensgefährtin gut verstehen“, so der Deutsche damals in einem Interview.
