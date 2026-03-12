FPÖ-Gemeinderat rechnet mit eigener Partei ab

Wegen des Volksschulumbaus brachte die FPÖ, wie berichtet, in Rohrau (Bruck an der Leitha) einen Misstrauensantrag gegen den ÖVP-Bürgermeister ein. Bei der Abstimmung scheiterten die Freiheitlichen kläglich. Nur zwei stimmten mit „Ja“ für einen Bürgermeister-Rücktritt. Obwohl eigentlich drei Plätze der FPÖ gehören. Einer von ihnen, Markus Oderits, war der „Zirkus in den Medien“ seines Parteikollegens unangenehm. Nun soll sich Oderits aus der Partei zurückgezogen haben.