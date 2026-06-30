Radentheiner Stadtchef tritt nach elf Jahren ab

Maier bleibt der Politik treu

Maier kehrt der Gemeindepolitik nicht ganz den Rücken zu. „Seit 24 Jahren bin ich Mitglied im Gemeinderat und bleibe es auch weiterhin“, sagt der Landtagsabgeordnete, der sich in der Landespolitik besonders für Oberkärntner Projekte einsetzt. „Derzeit steht die Infrastruktur, wie die Straßenbauoffensive, auf der Agenda. Aber auch die Kleinprojekt-Förderung für die einzelnen Gemeinden ist ein besonders wichtiges Thema“, sagt Maier.