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Radentheiner Stadtchef tritt nach elf Jahren ab

Kärnten
30.06.2026 16:00
Michael Maier machte den Chefsessel für Armin Egger frei
Michael Maier machte den Chefsessel für Armin Egger frei(Bild: Gert Perauer)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Bürgermeister Michael Maier aus Radenthein übergibt das Zepter kurz vor der Gemeinderatswahl (Februar 2027) an seinen ÖVP-Parteikollegen Armin Egger. 

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„Dieses verantwortungsvolle Amt kann man meiner Meinung nach nicht dauerhaft ausüben. Irgendwann soll wieder ein frischer, anderer Wind wehen“, sagt Michael Maier entschlossen und gibt das Zepter des Bürgermeisters nach elf Jahren und knapp zwei Perioden in jüngere Hände. Und so übernimmt sein Parteikollege Armin Egger die Geschäfte des langjährigen Stadtchefs.

Unternehmer als neuer Gemeindechef
Der 37-Jährige, der seit 2021 als erster Vizebürgermeister tätig war und schon immer eng mit Maier zusammenarbeitete, übernimmt mit großer Freude seine neuen Aufgaben. „Mittlerweile bin ich seit elf Jahren in der Gemeindepolitik tätig. Es macht mir irrsinnig Spaß – vor allem, weil man etwas erschaffen und bewirken kann“, sagt der Unternehmer, der in seiner Heimat Radenthein eine IT-Firma führt.

Der Oberkärntner legt das Hauptaugenmerk bei künftigen Gemeindeprojekten auf die Basisinfrastruktur. „Die gilt es, weiterhin sukzessiv auszubauen. Eines meiner Großprojekte ist, das für die Gemeinde wichtige Trinkwasserkraftwerk zu realisieren“, sagt Armin Egger, der in seiner Freizeit leidenschaftlicher Fotograf ist und sich gern auf Reisen begibt.

Maier bleibt der Politik treu
Maier kehrt der Gemeindepolitik nicht ganz den Rücken zu. „Seit 24 Jahren bin ich Mitglied im Gemeinderat und bleibe es auch weiterhin“, sagt der Landtagsabgeordnete, der sich in der Landespolitik besonders für Oberkärntner Projekte einsetzt. „Derzeit steht die Infrastruktur, wie die Straßenbauoffensive, auf der Agenda. Aber auch die Kleinprojekt-Förderung für die einzelnen Gemeinden ist ein besonders wichtiges Thema“, sagt Maier.

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