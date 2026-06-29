„Schönstes Mädchen der Welt“ sagte in Paris Ja!

Jawort im wunderschönen Satinkleid

Eine Aufnahme dürfte den Fans jedoch besonders ins Auge stechen: Die 25-Jährige posierte für das Foto vor der Trauung mit ihrem Hund, im Hintergrund ist der Eiffelturm zu sehen. Auf dem Schnappschuss präsentiert das Model auch den komplette Brautlook – und der ist einfach zauberhaft!