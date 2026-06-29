„Schönstes Mädchen der Welt“ sagte in Paris Ja!

Als „Schönstes Mädchen der Welt“ wurde Thylane Blondeau einst zum Star, am Montag war sie die schönste Braut von Paris. Denn die 25-Jährige brauste in der Modemetropole mit ihrem Liebsten, Mode-Unternehmer Benjamin Attal, ins Ehe-Glück.
Erst im März hat Thylane Blondeau auf Instagram verkündet, dass sie sich nach rund acht Jahren Liebe verlobt hat. Am Montag haben die Schönheit und ihr Liebster in Paris den Bund fürs Leben geschlossen.
Im Sportwagen zum Standesamt
Fotos zeigen das überglückliche Paar, das im silbernen Sportwagen vor dem Standesamt vorfährt: Blondeau strahlt über das ganze Gesicht, während Attal lässig hinter dem Lenkrad sitzt.
Blondeau selbst teilte in ihrer Instagram-Story ebenfalls zahlreiche Schnappschüsse des besonderen Tages – etwa vom Styling vor dem Jawort oder von der romantischen Zeremonie mit Freunden und Familie.
Jawort im wunderschönen Satinkleid
Eine Aufnahme dürfte den Fans jedoch besonders ins Auge stechen: Die 25-Jährige posierte für das Foto vor der Trauung mit ihrem Hund, im Hintergrund ist der Eiffelturm zu sehen. Auf dem Schnappschuss präsentiert das Model auch den komplette Brautlook – und der ist einfach zauberhaft!
Denn Blondeau hatte sich für ein schlichtes Satinkleid mit elegantem Cape entschieden, die lange Mähne war zu einem strengen Dutt zurückgebunden, darin steckten zarte, weiße Blüten.
Mit vier für Gaultier am Laufsteg
Thylane Blondeau wurde bereits als Kind weltberühmt. Mit nur vier Jahren lief die Tochter des früheren Fußballprofis Patrick Blondeau (58) und der französischen TV-Moderatorin Véronika Loubry (58) bereits für Jean Paul Gaultier über den Laufsteg.
Auf der Instagram-Seite von Thylane Blondeau findet sich auch eines ihrer berühmtesten Kinderfotos:
Als ihr von der „Independent Critics List“ der Titel „Schönstes Mädchen der Welt“ verliehen wurde, war sie erst sechs.
Auch jetzt arbeitet Blondeau noch erfolgreich als Model, läuft unter anderem für Top-Marken wie Dolce & Gabbana, Gucci oder Versace über den Catwalk. Außerdem ist hat die 25-Jährige ihr eigenes Fashionbrand Heaven May.
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