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„Fühle mich wohl“

Fitness-Star Pamela Reif hat bewusst zugenommen

Society International
29.06.2026 16:00
Pamela Reif zeigt ihre neuen Kurven auf Instagram und sagt, sie fühlt sich mit „mehr Fleisch auf ...
Pamela Reif zeigt ihre neuen Kurven auf Instagram und sagt, sie fühlt sich mit „mehr Fleisch auf den Rippen“ auch viel wohler.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/pamela_rf, Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ihr Waschbrettbauch ist längst legendär, ihre Trainings-Einheiten klicken Millionen Fans an. Doch jetzt überraschte Pamela Reif mit einem ungewöhnlichen Bekenntnis: Sie hat in den letzten Monaten gezielt zugenommen und fühlt sich mit den Extrakilos wohler denn je!

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DIE Fitness-Ikone des deutschsprachigen Raums plauderte jetzt im Podcast „Baby got Business“ offen über ihre körperliche Veränderung und die Reaktionen ihrer Fans, aber auch, wie all das sie selbst beeinflusst hat.

„Ich esse auch viel mehr“
Denn wie Reif erklärte, sehe sie das Thema Sport und Ernährung mittlerweile lockerer als noch vor einigen Jahren. „Ich trainiere nicht mehr so viel“, verriet sie – und fügte hinzu: „Ich esse auf jeden Fall auch viel mehr. Auch Dessert.“

Ursprünglich habe sie nur eine vorübergehende „Massephase“, also eine Trainingsphase mit Kalorienüberschuss zum Muskelaufbau, geplant gehabt. Doch mittlerweile fühle sie sich wohl mit ihren neuen Kurven.

Auf Instagram sprach Pamela Reif bereits offen über ihr neues Körpergefühl:

Reif mag sich mit „mehr Fleisch auf Rippen“
Sechs Kilo hat Reif in den letzten Monaten zugenommen, wie sie auch schon vor rund einem Monat auf Instagram verriet. Dadurch habe sie auch ihr „Höchstgewicht“ von aktuell 54 Kilogramm erreicht. „Ehrlich gesagt fühle ich mich richtig wohl, schön und stark, mit mehr Fleisch auf den Rippen!“, unterstrich Reif.

Ans Abnehmen denke sie aktuell nicht, auch aufgrund vieler Reisen und Stress, weshalb sie ihren Körper nicht zusätzlich belasten wollte. 

Dementiert Beauty-Eingriff
Doch die paar Kilos mehr auf den Rippen hätten auch Spekulationen hervorgerufen, räumte Reif ein. So hätte etwa ein Arzt spekuliert, sie habe Hyaluron in den Wangen. Doch Gerüchten wie diesem widersprach Reif nun vehement. „Ich habe noch nie in meinem Leben Hyaluron in die Wangen gemacht. ich hatte schon immer ein Vollmondgesicht. Das ist einfach meine Fettverteilung.“

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Abgesehen von Mutmaßungen über angebliche Beauty-Eingriffe hätten ihre Fans aber positiv auf die zusätzlichen Kilos reagiert, räumte Reif ein. Sie habe viele liebe Rückmeldungen bekommen, in denen ihre Anhänger sich freuten, dass sie jetzt viel „weiblicher, gesünder, fitter“ aussehe und mehr Ausstrahlung habe.

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