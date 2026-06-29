Fitness-Star Pamela Reif hat bewusst zugenommen

Dementiert Beauty-Eingriff

Doch die paar Kilos mehr auf den Rippen hätten auch Spekulationen hervorgerufen, räumte Reif ein. So hätte etwa ein Arzt spekuliert, sie habe Hyaluron in den Wangen. Doch Gerüchten wie diesem widersprach Reif nun vehement. „Ich habe noch nie in meinem Leben Hyaluron in die Wangen gemacht. ich hatte schon immer ein Vollmondgesicht. Das ist einfach meine Fettverteilung.“