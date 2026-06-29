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Wilde Unfälle in Tirol

Alkolenker macht Salto, Familie bei Crash verletzt

Tirol
29.06.2026 18:32
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Alle Hände voll zu tun hatten die Einsatzkräfte bei Unfällen auf Tirols Straßen in der Nacht auf Montag sowie untertags. Die Bilanz: Eine vierköpfige Familie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, ein Alkolenker ist seinen „Schein“ los und ein Motorradlenker landete nach einem Überholmanöver in einem Feld.

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Zum ersten Unfall kam es um kurz vor 1 Uhr im Gemeindegebiet von Pollingberg im Bezirk Innsbruck-Land. Ein Einheimischer (21) fuhr mit dem Pkw auf einer Gemeindestraße talauswärts. „In einer Linkskurve verlor der Lenker aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf die rechtsseitige Böschung“, heißt es von der Polizei. In weiterer Folge überschlug sich der Pkw und landete auf dem Dach. Sowohl der 21-Jährige als auch seine Beifahrerin (18) wurden „unbestimmten Grades“ verletzt und in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Ein Test mit dem Alkomat bei dem 21-Jährigen verlief positiv. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen. 

Zitat Icon

Der 39-Jährige kollidierte mit einem von rechts kommenden Omnibus.

Familie nach Crash verletzt im Krankenhaus
Der zweite Unfall ereignete sich um 9 Uhr in Fügen im Zillertal. Ein Deutscher (39) fuhr mit dem Pkw auf einer Gemeindestraße in Richtung Osten und wollte bei einer Kreuzung nach rechts in eine Hauptstraße einbiegen. „Dabei kollidierte er mit einem von rechts kommenden Omnibus, der von einem 52-Jährigen gelenkt wurde“, schildern die Ermittler. 

Bei dem Crash wurden sowohl der 39-Jährige als auch seine Frau (37) und die Kinder im Alter von drei und sechs Jahren leicht verletzt. Die Rettung lieferte sie in das Krankenhaus Schwaz ein.

Zitat Icon

Der 54-Jährige setzte zum Überholen des vor ihm fahrenden Pkw an, wodurch es zu einer Kollision mit dem 21-Jährigen kam.

Überholmanöver endete mit Kollision
Zum dritten Unfall kam es schließlich gegen 10.40 Uhr in St. Johann im Bezirk Kitzbühel. Ein Einheimischer (21) fuhr mit dem Pkw auf der Hcohkönigstraße in Richtung Fieberbrunn. Zur selben Zeit fuhr ein einheimischer Motorradlenker (54) hinter einem Pkw in die entgegengesetzte Richtung. 

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„Der 54-Jährige setzte zum Überholen des vor ihm fahrenden Pkw an, wodurch es zu einer Kollision mit dem 21-Jährigen kam“, heißt es von der Exekutive. Folglich stürzte der Biker und blieb in einem angrenzenden Feld liegen. Der 54-Jährige erlitt „Verletzungen unbestimmten Grades“, während der 21-Jährige mit leichten Verletzungen davon kam. 

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