Alkolenker macht Salto, Familie bei Crash verletzt

Zum ersten Unfall kam es um kurz vor 1 Uhr im Gemeindegebiet von Pollingberg im Bezirk Innsbruck-Land. Ein Einheimischer (21) fuhr mit dem Pkw auf einer Gemeindestraße talauswärts. „In einer Linkskurve verlor der Lenker aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf die rechtsseitige Böschung“, heißt es von der Polizei. In weiterer Folge überschlug sich der Pkw und landete auf dem Dach. Sowohl der 21-Jährige als auch seine Beifahrerin (18) wurden „unbestimmten Grades“ verletzt und in die Klinik Innsbruck eingeliefert.