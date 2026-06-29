Fußball-Afrika blüht auf, Asien ist im tiefen Fall

Marokko als Blaupause

Der ehemalige nigerianische Kapitän William Troost-Ekong hatte gegenüber BBC Sports Afrika gesagt: „Marokko hat eine Blaupause dafür geschaffen, wie es gemacht werden kann, und das bedeutet jahrelange Investitionen in den Breitenfußball und in Akademien. Marokko hat nicht nur Geld investiert, sondern auch Zeit und Mühe, mit einer klaren Vorstellung davon, wie sie vorankommen können. Die Einrichtungen, die sie haben, die Konstanz über alle Altersgruppen hinweg – ich denke, das ist die einzige Blaupause, der man folgen kann.“