Roter Absturz | SPÖ-Treppenwitz

SPÖ-Treppenwitz. Noch weniger, noch tiefer als 15 Prozent - das schien ausgeschlossen! Nein, war es nicht: Bei den Grazer Wahlen 2017 blieb die SPÖ nur noch knapp über der 10-Prozent-Marke. Ein Fiasko, das sich nie wiederholen dürfe, hörte man. Unter 10 Prozent – so tief könnte die Partei niemals fallen. Und doch: Bei den Wahlen vor fünf Jahren erreichten die Sozialdemokraten in der einstigen SPÖ-Hochburg nur noch 9,5 Prozent. Dieses historische Tief – es würde nicht mehr zu unterbieten sein, posaunte man in den roten Reihen. Dann kam der vorgestrige Sonntag: 5,6 Prozent für die SPÖ. Noch tiefer? Dann wäre die SPÖ in Graz gar nicht mehr vertreten. Graz geht der SPÖ-Entwicklung stets einen Schritt voraus. Der Treppenwitz am Abstieg: Ausgerechnet in der „Regentschaft“ des linken Andi Babler rinnt die Partei nach links aus. Und der größte Treppenwitz: Babler bleibt.