Rom: Sex ohne Zustimmung gleich Vergewaltigung?

Familienminister will sich „mehr Zeit nehmen“

„Es ist besser, sich mehr Zeit zu nehmen und ein überzeugendes Gesetz zu verabschieden“, erklärte Familienminister Eugenia Roccella. Es seien „starke Zweifel“ an einzelnen Elementen des Gesetzes geäußert worden. Anders sieht die Lage die Opposition. „Das Gesetz zur Zustimmung am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen zu blockieren, ist nicht nur schwerwiegend, es ist beschämend“, meinte Alessandro Zan, ein führender sozialdemokratischer Politiker.