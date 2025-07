Das sind Vorarlbergs schönste Freibäder!

Felsenau in Feldkirch: Einfach kultig

122 Jahre hat das Freibad in der Feldkircher Parzelle Felsenau bereits auf dem Buckel, keine Anlage in Vorarlberg ist länger in Betrieb. Der Mix aus Nostalgie und modernem Freibad macht auch die besondere Atmosphäre aus: Umkleidekabinen und der legendäre Kiosk stammen noch aus den Gründungsjahren, Becken und sanitäre Anlagen sind hingegen top-modern. Ein echtes Highlight ist das allmonatliche Vollmondschwimmen, dann hat die Felsenau sogar bis Mitternacht geöffnet!