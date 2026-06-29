Rückschau auf 25 Jahre Kämpfe und Triumphe

Zwölf Jahre Streit und ein Machtwort

Der Leseturm wäre nicht nur hoch, sondern auch ein großteils sinnloses Gebäude geworden: Die kleine Grundfläche des gläsernen Turms hätte, wenn man Aufzüge, Treppen und Infrastruktur abzieht, in jedem Geschoß nur winzige “Salons“ übrig gelassen. Die „Krone“ verlieh den kritischen Stimmen damals das Podium, das sie für den Erfolg brauchten. Zuerst gab es kleine Zugeständnisse bei den Entwürfen, bis der damalige Bürgermeister Helmut Zilk (SPÖ) das Projekt schließlich 1996 zurück bis fast an den Start schickte.