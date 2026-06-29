Bye-Week vorbei! Vienna Vikings müssen nach Berlin

Eine Hitzeschlacht haben sich die Vienna Vikings bei knapp 40 Grad am Wochenende erspart. Die Bye-Week kommt nach fünf Siegen genau richtig, um sich am kommenden Wochenende auswärts gegen Berlin Thunder (live ab 16:30 Uhr) mit frischem Elan zu behaupten. In „Home Of Football“ nimmt diese Woche Kicker Philipp Klar Platz. Er spricht über seine Rolle im Team, die makellose Siegesserie und seinen Wechsel vom Fußball-Torhüter zum Football-Kicker.