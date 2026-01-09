Haus der Geschichte kommt fix ins Museumsquartier

Seit mehr als 100 Jahren ist das „Haus der Geschichte“ bereits Thema in der heimischen Kulturpolitik. 2018 wurde es schließlich zum 100-jährigen Republiksjubiläum eröffnet, doch die Standortdiskussion riss nicht ab. Nun soll es tatsächlich von der Neuen Burg ins Museumsquartier (MQ) übersiedeln und ein eigenständiges Bundesmuseum werden, wie Kulturminister Babler (SPÖ) nun nach einer internen Evaluierung bekannt gab. Somit hat das jahrzehntelange Tauziehen ein Ende – und das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) ein neues Zuhause.