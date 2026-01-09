Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eröffnung 2028

Haus der Geschichte kommt fix ins Museumsquartier

Kultur
09.01.2026 15:47
Der künftige Standort vom Haus der Geschichte Österreich, von der Mariahilferstraße aus gesehen. ...
Der künftige Standort vom Haus der Geschichte Österreich, von der Mariahilferstraße aus gesehen. Im ersten Hof links, dem Klosterhof soll ein neuer Eingangsbereich entstehen.(Bild: Krause, Johansen)

Kulturminister Andreas Babler gibt nach Evaluierung grünes Licht für die geplante Übersiedlung des Hauses der Geschichte von der Hofburg ins MQ. Die Eröffnung des neuen Standortes soll unter Budgetvorbehalt im Herbst 2028 stattfinden.

0 Kommentare

Seit mehr als 100 Jahren ist das „Haus der Geschichte“ bereits Thema in der heimischen Kulturpolitik. 2018 wurde es schließlich zum 100-jährigen Republiksjubiläum eröffnet, doch die Standortdiskussion riss nicht ab. Nun soll es tatsächlich von der Neuen Burg ins Museumsquartier (MQ) übersiedeln und ein eigenständiges Bundesmuseum werden, wie Kulturminister Babler (SPÖ) nun nach einer internen Evaluierung bekannt gab. Somit hat das jahrzehntelange Tauziehen ein Ende – und das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) ein neues Zuhause.

Die Eröffnung des neuen Standorts ist an sich für 2028 geplant, „der faktische Baubeginn steht allerdings noch unter Budgetvorbehalt“, heißt es aus dem Ministerium, auch wenn die Planungen „weit gediehen“ und eine Baugenehmigung „in Vorbereitung“ seien.

So soll er nach der Errichtung des neuen Eingangs ins Haus der Geschichte Österreich aussehen.
So soll er nach der Errichtung des neuen Eingangs ins Haus der Geschichte Österreich aussehen.(Bild: Filippo Bolognese Images)
So sieht der Klosterhof im Museumsquartier derzeit aus.
So sieht der Klosterhof im Museumsquartier derzeit aus.(Bild: Museumsquartier/Thomas Meyer)

„Führer-Balkon“ wird ein Ort der Erinnerung
Für Babler bietet der Standort mit 3.000 m² Fläche „auch die Möglichkeit, sich intensiv dem düstersten Kapitel der österreichischen Zeitgeschichte zu widmen, der Shoah“. Der Holocaust sei „Teil der Geschichte Österreichs und damit auch im Kontext eines mittelfristig eigenständigen Bundesmuseums Haus der Geschichte Österreich zu denken“. Zuletzt war auch die Schaffung eines Holocaust-Museums diskutiert worden.“

Trotz des Umzugs soll der Altan der Neuen Burg, im Volksmund „Führer-Balkon“ genannt, ein „Ort für die demokratiepolitische Bildung werden“.

Monika Sommer ist seit 2017 Direktorin im Haus der Geschichte, das derzeit in der Neuen Burg ...
Monika Sommer ist seit 2017 Direktorin im Haus der Geschichte, das derzeit in der Neuen Burg untergebracht ist..(Bild: HDGÖ/Julia Stix)

Holzbau im kleinen Klosterhof
Im Ministerratsvortrag vom November 2023 seien die Kosten auf 39,29 Millionen Euro geschätzt worden. Das derzeit in den Verband der Nationalbibliothek eingegliederte Haus soll laut Regierungsprogramm ein eigenständiges Bundesmuseum werden.

Die Pläne stammen vom Berliner Architekturbüro O&O Baukunst, das 2024 als Gewinner der Ausschreibung präsentiert wurde. Vorgesehen ist ein Holzbau im kleinen Klosterhof als neuer Eingang.

Haus der Geschichte: Chronologie

  • 1919: Der Staatsrat denkt erstmals an die Einrichtung einer „Geschichtskammer“. 1946: Im Leopoldinischen Trakt der Hofburg soll ein „Museum der Ersten und Zweiten Republik“ errichten, das nur teils realisiert wird.
  • 1980-2000: Am Albertinaplatz wird ein „Haus der Republik“ debattiert, ebenso ein „Haus der Toleranz“ im Palais Epstein sowie die Erweiterung des Heeresgeschichtlichen Museums.
  • 2008: Ein Museumsberatungsunternehmen soll die Planung für das „Haus der Geschichte“ angehen.
  • 2015: Redimensionierung des Weltmuseums für ein „Haus der Geschichte“ in der Neuen Hofburg. Historiker Oliver Rathkolb leitet wissenschaftlichen Beirat.
  • 2016: Das hdgö wird der Nationalbibliothek zugewiesen. Monika Sommer tritt 2017 als Direktorin an.
  • 2018: wird das hdgö mit „Aufbruch ins Ungewisse. Österreich seit 1918“ eröffnet.
  • 2019: Expertenteam spricht sich für einen Neubau am Heldenplatz aus. Standortdiskussion entflammt neu.
  • 2023: Pläne für Übersiedlung ins Museumsquartier werden bekannt gegeben. Insgesamt geht man von Kosten von 39,3 Mio. Euro aus.
  • 2024: Das Berliner Architekturbüro O&O Baukunst wird als Gewinner der Ausschreibung präsentiert. Vorgesehen ist ein Holzbau im kleinen Klosterhof als Eingang. Eröffnung soll 2028 sein. Das Kindertheater Dschungel soll neue Räume unter dem Hof bekommen.
  • 2025: hdgö soll eigenständiges Bundesmuseum werden, Prominente und Historiker sind gegen das MQ. Der Umzug wird erneut evaluiert.
  • 2026: Bekanntgabe, dass es bei den Plänen für die Übersiedlung ins MQ bleibt. 

Die Reaktionen auf den Entscheid, den hdgö-Standort wie vorgesehen zu wechseln, sind durchweg positiv. „Die Klarstellung unterstreicht die Bedeutung eines zukunftsfähigen Ortes für die zeitgeschichtliche Auseinandersetzung im Zentrum Wiens“, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung von hdgö und Nationalbibliothek (ÖNB).

hdgö-Direktorin Monika Sommer zeigte sich erfreut, „die laufende Arbeit an einer neuen Hauptausstellung fortsetzen können“ und verwies auf das „spannende Programm in der Neuen Burg am Wiener Heldenplatz“ bis zur endgültigen Übersiedlung ins Museumsquartier. Dessen Geschäftsführerin Bettina Leidl bezeichnete das hdgö via Aussendung als „ein zentrales Museumsprojekt für die demokratische Erinnerungskultur unseres Landes“, die nunmehrige Entscheidung schaffe die notwendige Planungssicherheit für das Museumsquartier.

Porträt von Judith Belfkih
Judith Belfkih
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
135.374 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.019 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
98.474 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Kultur
Eröffnung 2028
Haus der Geschichte kommt fix ins Museumsquartier
Wiener Konzerthaus
Die verspätete Ehrung des Philippe Jordan
Staatsoper „Rusalka“
Diese Märchenoper bezaubert nur in den Stimmen
Krone Plus Logo
Bruckneruni Linz
Martin Rummel: Budgets, Tonleitern und Mutproben
Unvergessene Legende
David Bowies Todestag jährt sich zum zehnten Mal
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf