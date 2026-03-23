Hauptfeuerwache rückt fast viermal täglich aus

Die Kameradinnen und Kameraden der Hauptfeuerwache Villach können auf ein einsatzreiches Jahr zurückblicken. Sie wurden zu insgesamt 1255 Einsätzen gerufen – das bedeutet gut vier Einsätze pro Tag!
Kommandant Harald Geissler zog bei der Jahreshauptversammlung im Bambergsaal des Villacher Parkhotels Bilanz über das abgelaufene Jubiläumsjahr. Die Hauptfeuerwache Villach wurde 1865 gegründet und gilt somit als die zweitälteste Wehr Kärntens.
Neben 707 technischen Einsätzen, wurde die HFW zu 548 Bränden alarmiert. Es konnten 76 Menschen und 34 Tiere gerettet werden. Dabei wurden mit 27 Einsatzfahrzeugen eine Gesamtstrecke von 22.678 Kilometern zurückgelegt.
Mehr als 37.000 Stunden wurden ehrenamtlich für Einsätze, Bereitschaft sowie Ausbildungen geleistet. „Dieses Engagement bildet das Fundament für die Schlagkraft und Einsatzbereitschaft der Hauptfeuerwache“, sagt Geißler stolz.
Die Mannschaft umfasst aktuell 160 Mitglieder. Darüber hinaus engagieren sich sieben Jugendliche im Alter zwischen zehn und 15 Jahren in der Feuerwehrjugend. Die Einsatzbereitschaft wird durch 22 Gastmitglieder unterstützt.
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