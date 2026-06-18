Zerbeißt Dosen: Rotes Kreuz warnt vor diesem Fisch

Seit einigen Jahren breitet sich im Mittelmeer eine neue Fischart aus und sorgt zunehmend für Probleme: Der eigentlich im Indischen Ozean und im Pazifik heimische Hasenkopf-Kugelfisch ist nicht nur giftig, sondern hat auch einen äußerst kräftigen Biss. Die Zwischenfälle mit Badegästen häufen sich, nun warnt sogar das griechische Rote Kreuz.