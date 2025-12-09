Prozess gegen Luger: Gericht bietet Diversion an

Klaus Luger kommt sein Rücktritt jetzt zugute

Dieses Angebot gibt es jetzt auch offiziell: Auf Antrag von Klaus Luger legte eine Richterin ein Diversionsangebot vor. Luger muss bis 24. Dezember 2025 20.000 Euro bezahlen, dann käme es zu keinem Verfahren vor dem Landesgericht. Das Gericht argumentiert, warum es sich in diesem auf eine Diversion einlassen kann: „Er hat Verantwortung übernommen und das auch öffentlich. Im Gegensatz zum Fall August Wöginger ist Luger von seinem Amt als Bürgermeister zurückgetreten“, sagt Richter Walter Eichinger vom Landesgericht Linz.