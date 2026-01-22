Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Untreue-Ermittlungen

Verfahren gegen Linzer Ex-Stadtchef eingestellt

Oberösterreich
22.01.2026 14:03
Der ehemalige Linzer Bürgermeister Klaus Luger.
Der ehemalige Linzer Bürgermeister Klaus Luger.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mit Beschluss von Donnerstag wurde das Strafverfahren gegen den ehemaligen Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) wegen des Vergehens der Untreue nach Zahlung eines Geldbetrages von 20.000 Euro endgültig eingestellt.

0 Kommentare

Der Strafrahmen für das Vergehen der Untreue beträgt drei Jahre Freiheitsstrafe, das Delikt ist damit jedenfalls diversionsfähig. Dass einzelne Berufsgruppen generell aus dem Anwendungsbereich der Diversion ausgeschlossen sind, ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Im Fall des Ex-Stadtchefs ist der Sachverhalt durch seine Verantwortungsübernahme und die umfangreichen Ermittlungsergebnisse ausreichend geklärt.

Laut Gericht Verantwortung übernommen
Klaus Luger hatte die Verantwortung hinsichtlich des ihm zur Last gelegten Vorwurfs übernommen und steht für sein Fehlverhalten ein, argumentiert das Linzer Landesgericht. Er legte aufgrunddessen bereits im August 2024 sein Amt zurück, stand öffentlich zu seinen Fehlern und zog die notwendigen Konsequenzen. Er ersetzte der LIVA die gesamten Kosten für das von ihm in Auftrag gegebene Gutachten, wodurch auch die Opferinteressen zur Gänze berücksichtigt wurden, und bezahlte zusätzlich eine Geldbuße inklusive Verfahrenskosten im Umfang von 20.000 Euro.

Unbescholten und vormerkungsfrei
Bei der Schuldprüfung ist nicht bloß die Tatschuld zu berücksichtigen, sondern auch das Verhalten nach der Tat hat bei der diversionellen Erledigung eine besondere Bedeutung. Der Beschuldigte war bislang unbescholten und vormerkungsfrei. Außerdem liegt keine auffallende und ungewöhnliche Unwerthöhe vor.

Lesen Sie auch:
Klaus Luger geriet mit der Brucknerhaus-Affäre ungewollt ins Interesse der Öffentlichkeit
Wie gefordert:
Klaus Luger zahlte 20.000 Euro in Gerichtskasse
18.12.2025
20.000 Euro Geldbuße
Prozess gegen Luger: Gericht bietet Diversion an
09.12.2025

Zudem hatte sich zum Zeitpunkt des Diversionsangebots der Schuldvorwurf durch die reumütige Einsicht in das Fehlverhalten, die geleistete Wiedergutmachung, die Zurücklegung des Amtes und die damit einhergehenden beruflichen sowie persönlichen Konsequenzen reduziert. Der Beschluss wurde heute an die Staatsanwaltschaft Linz zugestellt. Die Staatsanwaltschaft kann noch bis zum 6. Februar dagegen Beschwerde einlegen. Dem Beschuldigten wird der Beschluss erst dann zugestellt, die Staatsanwaltschaft diesen akzeptiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
136.421 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
121.014 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
118.716 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Oberösterreich
Aktuelle Studie:
Drei Viertel glauben, dass KI das Leben verändert
Untreue-Ermittlungen
Verfahren gegen Linzer Ex-Stadtchef eingestellt
Was tut sich in OÖ?
Kunterbuntes Eventprogramm sorgt für Begeisterung
Bruckneruni
Eine Kommission muss den nächsten Rektor finden
Betrüger wollen Geld
Kepler Klinikum warnt vor falschen Spendensammlern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf