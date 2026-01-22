Verfahren gegen Linzer Ex-Stadtchef eingestellt

Laut Gericht Verantwortung übernommen

Klaus Luger hatte die Verantwortung hinsichtlich des ihm zur Last gelegten Vorwurfs übernommen und steht für sein Fehlverhalten ein, argumentiert das Linzer Landesgericht. Er legte aufgrunddessen bereits im August 2024 sein Amt zurück, stand öffentlich zu seinen Fehlern und zog die notwendigen Konsequenzen. Er ersetzte der LIVA die gesamten Kosten für das von ihm in Auftrag gegebene Gutachten, wodurch auch die Opferinteressen zur Gänze berücksichtigt wurden, und bezahlte zusätzlich eine Geldbuße inklusive Verfahrenskosten im Umfang von 20.000 Euro.