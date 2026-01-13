Ennser des Mordes an Ehefrau und Sohn angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Steyr hat Anklage wegen zweifachen Mordes gegen einen 78-Jährigen erhoben, der im Oktober des Vorjahres in Enns seine Frau und seinen erwachsenen Sohn getötet haben soll. Der Mann ist geständig und laut einem psychiatrischen Gutachten zurechnungsfähig, teilte das Landesgericht Steyr mit.
Am 27. Oktober wurden die 70-jährige Frau und der 41-jährige Sohn erstochen im Einfamilienhaus der Familie gefunden. Als mutmaßlicher Täter stand rasch der Ehemann der Frau bzw. Vater des Sohnes, der unter einer Beeinträchtigung gelitten haben soll, fest. Der bisher unbescholtene 78-Jährige gab die Messerattacke, der ein Ehestreit vorausgegangen sein dürfte, zu. Der Mann wurde bei der Tat selbst verletzt, möglicherweise hat er versucht, sich das Leben zu nehmen.
Anklage noch nicht rechtskräftig
Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig. Der Beschuldigte kann noch binnen 14 Tagen Einspruch einlegen. Davon geht man aber angesichts seiner geständigen Verantwortung eher nicht aus. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.