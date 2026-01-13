Ennser des Mordes an Ehefrau und Sohn angeklagt

Am 27. Oktober wurden die 70-jährige Frau und der 41-jährige Sohn erstochen im Einfamilienhaus der Familie gefunden. Als mutmaßlicher Täter stand rasch der Ehemann der Frau bzw. Vater des Sohnes, der unter einer Beeinträchtigung gelitten haben soll, fest. Der bisher unbescholtene 78-Jährige gab die Messerattacke, der ein Ehestreit vorausgegangen sein dürfte, zu. Der Mann wurde bei der Tat selbst verletzt, möglicherweise hat er versucht, sich das Leben zu nehmen.