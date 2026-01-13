Vorteilswelt
78-Jähriger geständig

Ennser des Mordes an Ehefrau und Sohn angeklagt

Oberösterreich
13.01.2026 10:41
Hinter dieser Tür in Enns hat sich die fürchterliche Tat zugetragen
Hinter dieser Tür in Enns hat sich die fürchterliche Tat zugetragen(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Die Staatsanwaltschaft Steyr hat Anklage wegen zweifachen Mordes gegen einen 78-Jährigen erhoben, der im Oktober des Vorjahres in Enns seine Frau und seinen erwachsenen Sohn getötet haben soll. Der Mann ist geständig und laut einem psychiatrischen Gutachten zurechnungsfähig, teilte das Landesgericht Steyr mit.

Am 27. Oktober wurden die 70-jährige Frau und der 41-jährige Sohn erstochen im Einfamilienhaus der Familie gefunden. Als mutmaßlicher Täter stand rasch der Ehemann der Frau bzw. Vater des Sohnes, der unter einer Beeinträchtigung gelitten haben soll, fest. Der bisher unbescholtene 78-Jährige gab die Messerattacke, der ein Ehestreit vorausgegangen sein dürfte, zu. Der Mann wurde bei der Tat selbst verletzt, möglicherweise hat er versucht, sich das Leben zu nehmen.

Anklage noch nicht rechtskräftig
Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig. Der Beschuldigte kann noch binnen 14 Tagen Einspruch einlegen. Davon geht man aber angesichts seiner geständigen Verantwortung eher nicht aus. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
