Arnautovic in einer Liga mit Messi, Ronaldo & Co.

Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen Algerien brachte Marko Arnautovic am Sonntagmorgen (MESZ) in einen äußerst elitären Kreis. Die weiteren Mitglieder: gewisse Herren Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Roger Milla.
In der 28. Minute hatte Arnautovic Rot-Weiß-Rot erstmals jubeln lassen, für den 37-Jährigen war es das zweite Tor bei dieser WM. Nur drei anderen Spielern war es in der WM-Geschichte gelungen, in diesem Alter oder noch älter zwei Treffer bei einer Weltmeisterschaft zu erzielen.
Roger Milla war 38 Jahre alt, als er bei der Weltmeisterschaft 1990 fünfmal für Kamerun traf. Lionel Messi erzielte gegen Jordanien sein fünftes Tor bei diesem Turnier – sein erstes als 39-Jähriger. Angeführt wird die Liste der ältesten WM-Doppeltorschützen von Cristiano Ronaldo. Der 41-Jährige schnürte bei Portugals 5:0 gegen Usbekistan am Dienstag einen Doppelpack.
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