Hirscher: „So schlimm wie bei Alaba ist es nicht“

Er sei seit 2. Februar keinen Schwung mehr gefahren, erzählte Hirscher, der sein Comeback-Projekt noch nicht aufgeben will. „Es wäre für mich wieder schön, das Gefühl zu haben, dass ich wieder ordentlich Gas geben kann“, sagte der jahrelange Dominator im Ski-Zirkus. „Das war letztes Jahr einfach nicht möglich mit den Schmerzen. Das war immer so eine lauwarme Partie.“ Anfang Dezember 2024 hatte er sich – relativ zu Beginn seiner Comebacksaison nach über fünfeinhalbjähriger Pause – einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Probleme machte eine Sehne am betroffenen Knie.