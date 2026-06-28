FBI, Bombenteams und Co.: So sicher ist die WM!

Dieses Mal nehmen unsere WM-Cowboys, „Krone“-Sportchef Peter Moizi und Fotografen-Legende Sepp Pail, die Sicherheitsvorkehrungen rund ums Mega-Event unter die Lupe. Ein Polizist gibt sich wie so viele andere höflich und charmant – nur eines musste er ablehnen ...
Während des Abendessens in einer Sportbar am Tag vor dem Match gegen Algerien in Kansas kommt ein Polizist vorbei, nickt freundlich und beginnt zu plaudern: „Woher kommt ihr? Was macht ihr in Kansas? Genießt eure Tage in den USA!“
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