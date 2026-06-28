„Die Euphorie bei der WM bleibt weiter riesig“

Einige Faktoren sind bei der WM 2026 bislang augenfällig. Dazu gehören vor allem die starken Auftritte der Gastgeber und die Treffsicherheit der Stars. Besonders Frankreich ist offensiv das Nonplusultra.
Mein Fazit der Gruppenphase ist durchwegs positiv. Vor Beginn waren vielleicht einige wegen der Erweiterung auf 48 Mannschaften kritisch eingestellt. Doch die „Kleinen“ haben die eine oder andere Überraschung geschafft, das war richtig cool für das Turnier. Man denke nur an das 0:0, das Curacao gegen Ecuador geholt hat. Oder an die bisher größte Überraschung Kap Verde, das in einer Gruppe mit Spanien und Uruguay sensationell den Aufstieg geschafft hat. Auf Dauer hat sich aber doch die Qualität der großen Nationen durchgesetzt.
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