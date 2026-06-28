„Die Euphorie bei der WM bleibt weiter riesig“

Mein Fazit der Gruppenphase ist durchwegs positiv. Vor Beginn waren vielleicht einige wegen der Erweiterung auf 48 Mannschaften kritisch eingestellt. Doch die „Kleinen“ haben die eine oder andere Überraschung geschafft, das war richtig cool für das Turnier. Man denke nur an das 0:0, das Curacao gegen Ecuador geholt hat. Oder an die bisher größte Überraschung Kap Verde, das in einer Gruppe mit Spanien und Uruguay sensationell den Aufstieg geschafft hat. Auf Dauer hat sich aber doch die Qualität der großen Nationen durchgesetzt.