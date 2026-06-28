Bittere WM-Bilanz: Nur dieses Team blieb ohne Tor!

Dabei durfte Panama kurz vor Ende der letzten Gruppenpartie gegen England (0:2) sogar kurzzeitig jubeln. Jose Fajardo war der englischen Defensive in der 91. Minute enteilt und schloss schließlich souverän ab. Doch die beste Offensivaktion der Mittelamerikaner hatte einen Makel: Der Panama-Kicker stand bei der Aktion nämlich im Abseits.