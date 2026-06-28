Bittere WM-Bilanz: Nur dieses Team blieb ohne Tor!

Jetzt ist es offiziell: Nur eines der insgesamt 48 qualifizierten Teams beendet die WM 2026 ohne einen Treffer! Panama zeigte sich in allen drei Gruppenspielen offensiv viel zu harmlos und sichert sich deshalb den unrühmlichen Titel.
Dabei durfte Panama kurz vor Ende der letzten Gruppenpartie gegen England (0:2) sogar kurzzeitig jubeln. Jose Fajardo war der englischen Defensive in der 91. Minute enteilt und schloss schließlich souverän ab. Doch die beste Offensivaktion der Mittelamerikaner hatte einen Makel: Der Panama-Kicker stand bei der Aktion nämlich im Abseits.
Defensive liefert, Offensive zahnlos
Die große Erlösung blieb deshalb aus. Ohne Punkt und ohne Tor muss man nach der Gruppenphase die Segel streichen. Während sich das Team von Trainer Thomas Christiansen defensiv in allen drei Partien durchaus stabil präsentierte, waren Strafraumaktionen Mangelware.
Sowohl beim 0:1 gegen Ghana, dem 0:1 gegen Kroatien und dem 0:2 gegen England stellte man die gegnerischen Abwehrreihen nicht vor große Herausforderungen. So hat man am Ende der WM-Kampagne auch zurecht als einziges von 48 Teams keinen Treffer erzielt.
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