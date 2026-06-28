SPÖ fordert den Rücktritt Hofers nach Alkofahrt

Hofer tut Vorfall leid

Norbert Hofer, ehemaliger FPÖ-Obmann, Verkehrsminister und nunmehrige Mandatar im burgenländischen Landtag, musste am Freitag nach einem positiven Alko-Vortest den Führerschein abgeben. Es tue ihm leid und er werde alle Konsequenzen, die die Behörde nun in diesem Zusammenhang ziehen wird, tragen, teilte der FPÖ-Politiker am Samstag mit.