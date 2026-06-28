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„Verantwortungslos“

SPÖ fordert den Rücktritt Hofers nach Alkofahrt

Innenpolitik
28.06.2026 14:31
Bei Norbert Hofer wurde nach einer Autofahrt ein Alkoholwert von 2,48 Promille festgestellt.
Bei Norbert Hofer wurde nach einer Autofahrt ein Alkoholwert von 2,48 Promille festgestellt.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
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Von krone.at

Nach seiner alkoholbedingten Führerscheinabnahme fordert die SPÖ den Rückzug Norbert Hofers aus dem burgenländischen Landtag. Sein Handeln sei „verantwortungslos“ gewesen.

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„Wer sich mit zweieinhalb Promille – noch dazu zu einer der verkehrsreichsten Zeiten der Woche – ans Steuer setzt, agiert in höchstem Maße verantwortungslos, gefährdet Leib und Leben anderer Verkehrsteilnehmer*innen und hat in einem öffentlichen Amt nichts verloren“, erklärte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim am Sonntag.

FPÖ-Chef Herbert Kickl müsse nun dafür sorgen, dass Norbert Hofer sein Mandat zurücklegt, forderte Seltenheim. Er verwies darauf, dass im Mai dem FPÖ-Nationalratsabgeordneten Peter Schmiedlechner bereits zum zweiten Mal der Führerschein abgenommen wurde, und das ohne politische Konsequenzen.

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