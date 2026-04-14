Salzburgs Stadtvize hilft bei Müllabfuhr mit

Salzburgs Vizebürgermeister Florian Kreibich (ÖVP) schlüpfte Dienstag frühmorgens in die Arbeitskleidung. Um seine Wertschätzung für die Mitarbeiter des städtischen Abfallservices auszudrücken, packte er selbst mit an und begleitete die Besetzung einer Müllabfuhr.
Um fünf Uhr früh ging es für Florian Kreibich mit dem Einsatz los und er begleitete die Mitarbeiter der Müllabfuhr auf ihrer Runde durch die Stadt. „Es war mir ein persönliches Anliegen, heute mit dabei zu sein und meinen Respekt für diese Leistung auch ganz praktisch zum Ausdruck zu bringen“, sagte Kreibich.
Er habe ein Zeichen der Wertschätzung setzen wollen. „Mit der Aktion will ich die Bedeutung eines funktionierenden kommunalen Service unterstreichen und die Leistungen der Mitarbeiter hervorheben, die bei jedem Wetter für Sauberkeit und Lebensqualität in Salzburg sorgen“, betonte der Vizebürgermeister.
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