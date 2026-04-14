Salzburgs Stadtvize hilft bei Müllabfuhr mit

Um fünf Uhr früh ging es für Florian Kreibich mit dem Einsatz los und er begleitete die Mitarbeiter der Müllabfuhr auf ihrer Runde durch die Stadt. „Es war mir ein persönliches Anliegen, heute mit dabei zu sein und meinen Respekt für diese Leistung auch ganz praktisch zum Ausdruck zu bringen“, sagte Kreibich.