Patient vom Spital dreimal abgewiesen: Not-OP!

Seit einer Grippe vor zwei Jahren leidet Jürgen Seiler (50) aus Marchtrenk an Herzproblemen. In seinem Körper bildet sich Wasser, dank Medikamenten bekam er das Problem in den Griff. Doch im Vorjahr, kurz vor Weihnachten, nahm er innerhalb weniger Tage viele Kilos zu, der Hausarzt mahnte zur Gewichtsabnahme. „Ich bin dann zu einem anderen Arzt, weil es nicht besser wurde“, erzählt der Angestellte, der auch als Fußballtrainer aktiv ist.