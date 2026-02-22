Patient vom Spital dreimal abgewiesen: Not-OP!

Winter-Woodstock Skiwochenende gewinnen
Jetzt ist schon wieder was passiert in einem oberösterreichischen Krankenhaus. Der Marchtrenker Jürgen Seiler (50) ging mit Schmerzen ins Welser Spital und wurde wieder nach Hause geschickt, und das dreimal – mit dramatischen Folgen. Am Ende kämpfte der Mann um sein Leben und das kam so.
Seit einer Grippe vor zwei Jahren leidet Jürgen Seiler (50) aus Marchtrenk an Herzproblemen. In seinem Körper bildet sich Wasser, dank Medikamenten bekam er das Problem in den Griff. Doch im Vorjahr, kurz vor Weihnachten, nahm er innerhalb weniger Tage viele Kilos zu, der Hausarzt mahnte zur Gewichtsabnahme. „Ich bin dann zu einem anderen Arzt, weil es nicht besser wurde“, erzählt der Angestellte, der auch als Fußballtrainer aktiv ist.
