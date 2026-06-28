Stadt empfiehlt während Fest Abkühlung im Brunnen

Da verwunderte es wenig, dass sich zu dieser Uhrzeit nur wenige in die Stadt verirrten. Diejenigen, die es taten, versuchten immerhin einen kühlen Kopf zu bewahren – etwa mit einem kurzen Sprung in den Residenzbrunnen oder beim Abbrausen mittels Rasensprenger. Zu solchen feuchtfröhlichen Aktionen hatte die Stadt sogar ausdrücklich aufgerufen.