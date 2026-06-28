Stadt empfiehlt während Fest Abkühlung im Brunnen

Normalerweise nicht gerne gesehen, am Samstag sogar ausdrücklich erwünscht: Am zweiten Tag des Salzburger Stadtfestes suchten viele Besucher Abkühlung im Nassen, wie etwa im Residenzbrunnen. Die Stadt hatte dies zuvor sogar ausdrücklich als Maßnahme gegen die große Hitze empfohlen.
Vorsicht! Wer am Samstagnachmittag beim Salzburger Stadtfest auf der Staatsbrücke Platz nehmen wollte, musste aufpassen. Sage und schreibe, knappe 58 Grad Celsius heiß waren die Bierbänke dort gegen 13 Uhr.
Die „Krone“ testete auch an anderen Stadtfest-Orten die Temperatur – auf rund 55 Grad heizte sich etwa eine Kinderhüpfburg am Residenzplatz auf. Auf der Motorhaube eines geparkten Autos im Stadtzentrum zeigte das Thermometer sogar stolze 82 Grad!
Da verwunderte es wenig, dass sich zu dieser Uhrzeit nur wenige in die Stadt verirrten. Diejenigen, die es taten, versuchten immerhin einen kühlen Kopf zu bewahren – etwa mit einem kurzen Sprung in den Residenzbrunnen oder beim Abbrausen mittels Rasensprenger. Zu solchen feuchtfröhlichen Aktionen hatte die Stadt sogar ausdrücklich aufgerufen.
„Wir haben als Stadt Salzburg ein allgemeines Hitzeschutzkonzept für die derzeitige Hitzewelle ausgearbeitet – appellieren gleichzeitig an die Besucher:innen des Stadtfestes ausreichend zu trinken, öffentliche Brunnen und Trinkwasserstellen zu nützen und schattige Plätze aufzusuchen“, hieß es offiziell.
Die Temperatur senkte sich erst in den Abendstunden. Rund um das offizielle Festende gegen 22 Uhr füllte sich die Altstadt, Feierwütige zogen danach weiter – ähnlich wie schon am Freitag.
In Hallein bot sich ein fast identisches Bild. Dort warteten die Besucher die große Hitze ebenfalls ab. Zeitdruck hatten sie dort allerdings keinen. In der Salinenstadt durfte offiziell bis zwei Uhr in der Früh gefeiert werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.