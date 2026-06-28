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Bierbänke 58 Grad heiß

Stadt empfiehlt während Fest Abkühlung im Brunnen

Salzburg
28.06.2026 06:00
Laura wagte zur Abkühlung einen Sprung in den Residenzbrunnen.
Laura wagte zur Abkühlung einen Sprung in den Residenzbrunnen.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Normalerweise nicht gerne gesehen, am Samstag sogar ausdrücklich erwünscht: Am zweiten Tag des Salzburger Stadtfestes suchten viele Besucher Abkühlung im Nassen, wie etwa im Residenzbrunnen. Die Stadt hatte dies zuvor sogar ausdrücklich als Maßnahme gegen die große Hitze empfohlen.

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Vorsicht! Wer am Samstagnachmittag beim Salzburger Stadtfest auf der Staatsbrücke Platz nehmen wollte, musste aufpassen. Sage und schreibe, knappe 58 Grad Celsius heiß waren die Bierbänke dort gegen 13 Uhr.

Die „Krone“ testete auch an anderen Stadtfest-Orten die Temperatur – auf rund 55 Grad heizte sich etwa eine Kinderhüpfburg am Residenzplatz auf. Auf der Motorhaube eines geparkten Autos im Stadtzentrum zeigte das Thermometer sogar stolze 82 Grad!

Auf knappe 60 Grad Celsius heizten sich die Bierbänke auf der Staatsbrücke auf.
Auf knappe 60 Grad Celsius heizten sich die Bierbänke auf der Staatsbrücke auf.(Bild: Markus Tschepp)

Da verwunderte es wenig, dass sich zu dieser Uhrzeit nur wenige in die Stadt verirrten. Diejenigen, die es taten, versuchten immerhin einen kühlen Kopf zu bewahren – etwa mit einem kurzen Sprung in den Residenzbrunnen oder beim Abbrausen mittels Rasensprenger. Zu solchen feuchtfröhlichen Aktionen hatte die Stadt sogar ausdrücklich aufgerufen.

Auch der Rasensprenger am Hütten-Dach tut es: Abkühlung garantiert!
Auch der Rasensprenger am Hütten-Dach tut es: Abkühlung garantiert!(Bild: Markus Tschepp)

„Wir haben als Stadt Salzburg ein allgemeines Hitzeschutzkonzept für die derzeitige Hitzewelle ausgearbeitet – appellieren gleichzeitig an die Besucher:innen des Stadtfestes ausreichend zu trinken, öffentliche Brunnen und Trinkwasserstellen zu nützen und schattige Plätze aufzusuchen“, hieß es offiziell.

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Die Temperatur senkte sich erst in den Abendstunden. Rund um das offizielle Festende gegen 22 Uhr füllte sich die Altstadt, Feierwütige zogen danach weiter – ähnlich wie schon am Freitag.

In Hallein bot sich ein fast identisches Bild. Dort warteten die Besucher die große Hitze ebenfalls ab. Zeitdruck hatten sie dort allerdings keinen. In der Salinenstadt durfte offiziell bis zwei Uhr in der Früh gefeiert werden.

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