Kleine Vorbehalte seitens des Ausrichters

Noch 57 Tage bis zum Eröffnungsspiel der FIFA-WM. Mit dem kleinen Vorbehalt, dass der Termin vielleicht nochmal willkürlich verlegt werden könnte. Denn ursprünglich sollte das Turnier am 21.11. mit der Partie Senegal gegen die Niederlande starten, was dem Gastgeber aber nicht gefallen hat, weswegen auf Geheiß der FIFA jetzt schon am 20. der Kracher Qatar vs. Ecuador den Auftakt macht. Mit dem kleinen Vorbehalt, dass Chile noch den Internationalen Sportgerichtshof anrufen könnte, falls man in Santiago zufällig die Nummer zur Hand hat, um gegen die Teilnahme Ecuadors zu klagen und im Erfolgsfall nachzurücken. Sieht aber nicht so aus, denn die FIFA hat den Einspruch Chiles wegen des Einsatzes des möglicherweise nicht spielberechtigten Byron Castillo in der Qualifikation erst mal abgeschmettert.